Il tecnico del Sassuolo è un grande ammiratore dell'Ajax di ten Hag: "A Torino mi ha impressionato per come non si chiudeva e continuava ad attaccare anche sul 2-1".

di Alberto Casella - 22/05/2019 18:12 | aggiornato 22/05/2019 18:17

Per avere la misura del successo che sta avendo Roberto De Zerbi basta vedere come il suo nome sia, in questi giorni, accostato alle panchine più prestigiose del nostro campionato. A cominciare dalla Juventus, dove fra i candidati alla successione di Allegri, oltre ai più blasonati c'è anche lui. Per proseguire col Milan - Gattuso viene dato vicino alla conferma, sì ma occhio a Roberto - e con la Lazio, in caso Inzaghi "salga di categoria".

Per lui, del resto, stravede persino Pep Guardiola che gli aveva rivolto pubblici complimenti per il gioco del suo Benevento e del Sassuolo, e non è tutto: prima di rinnovare per un anno con Valverde, il Barcellona aveva a lungo monitorato il tecnico bresciano e il suo fascicolo è ancora sulla scrivania di Bartomeu.

Quarant'anni fra qualche settimana, come Diego Milito, De Zerbi ha un passato di attaccante e trequartista che deve essergli rimasto come imprinting, visto come giocano le sue squadre. Cresciuto come alter ego in campo di Pasquale Marino - che ha seguito in diverse squadre fra cui Foggia, Arezzo e Catania - ha giocato anche all'estero, al Cluj dal 2010 al 2012, club con il quale ha pure esordito in Champions League a 31 anni.

De Zerbi è uno dei candidati alla successione di Allegri

De Zerbi: "Questo è il mio calcio"

E proprio in Romania, ha svelato alla Gazzetta dello Sport, il tecnico lombardo ha maturato la decisione di diventare allenatore: non aveva molto da fare nelle lunghe sere in Transilvania e dunque, stimolato dall'apporto di compagni provenienti da paesi e culture diverse, iniziò a studiare calcio. E così cominciò a formare la sua idea di gioco:

Un gioco basato sul divertimento, perché rende tutto più semplice, ma anche sull'organizzazione perché l’organizzazione copre stati fisici imperfetti e limiti di personalità e poi esalta le qualità individuali.

De Zerbi in Champions League da giocatore con la maglia del Cluj contro il Bayern Monaco

Quell'ammirazione per l'Ajax

Che cosa vi ricorda l'impianto tratteggiato da De Zerbi? Sì, proprio l'Ajax, quello di ten Hag, che l'ha impressionato nel match vinto a Torino per 2-1:

Mi hanno colpito per il senso di divertimento che trasmettono e per il coraggio che hanno dimostrato: sul 2-1, fuori casa e contro la Juve, non si sono chiusi ma hanno continuato ad attaccare.

In un'altra occasione, però, il tecnico del Sassuolo aveva chiarito che il divertimento non va scambiato per mancanza di serietà: