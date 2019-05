I bianconeri vogliono rivoluzionare il centrocampo: dopo il serbo, il prossimo obiettivo è il talento della Roma.

di Daniele Minuti - 22/05/2019 09:31 | aggiornato 22/05/2019 09:35

Da qualche giorno la Juventus sta pensando al suo futuro e mai come in questo periodo c'è la sensazione che in casa dei campioni d'Italia si sia sul punto di attuare una vera e propria rivoluzione sul calciomercato, a cominciare dal nuovo nome dell'allenatore dopo la separazione da Allegri.

In attesa di scoprire quale sarà il prossimo tecnico a sedersi sulla panchina della squadra bianconera però, il direttore sportivo Paratici sta già progettando alcuni cambi alla rosa che probabilmente sarà ringiovanita in tutti i settori, dalla difesa fino all'attacco.

Di ieri la notizia di un accordo praticamente raggiunto con Milinkovic-Savic e, aspettando di sapere se si arriverà all'intesa anche con la Lazio (e soprattutto con Lotito) sul prezzo del cartellino del serbo, la Juventus sta pensando a un altro tassello da aggiungere al centrocampo: Nicolò Zaniolo.

La Juventus ha avviato i contatti con Zaniolo

Juventus, contatti con l'entourage di Zaniolo

Stando a quanto riportato da Tuttosport, Paratici avrebbe incontrato il procuratore del talento giallorosso Claudio Vigorelli dopo la cerimonia del Premio Gentleman. In casa dei capitolini si stanno vivendo giorni di caos e non si conoscono i nomi né del prossimo allenatore né del prossimo direttore sportivo.

La trattativa del rinnovo contrattuale del gioiello classe '99 non è stata ancora conclusa e il giocatore accetterebbe di buon grado un trasferimento a Torino. L'ipotesi di un passaggio in Premier League (c'è stato un forte interesse del Tottenham) è stata scartata per la volontà del ragazzo, che preferisce rimanere in Serie A e giocare con continuità, aumentando le sue chance di partecipare al prossimo Europeo.

Paratici ha gettato le basi per un affare che potrebbe concretizzarsi entro la fine di giugno, usuale termine per le cessioni in casa giallorossa per ragioni di bilancio. Se i bianconeri volessero chiudere il doppio colpo Zaniolo-Milinkovic però ci dovrebbe essere una cessione pesante, con Pjanicil principale candidato.

Ma i campioni d'Italia non vogliono aspettare la scelta del prossimo allenatore e hanno iniziato le grandi manovre in vista del prossimo calciomercato: dopo Milinkovic-Savic, il prossimo obiettivo è portare Zaniolo a Torino.