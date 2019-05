Juventus, non solo Milinkovic-Savic: sprint anche per Zaniolo

Ora dobbiamo pensare alla Coppa del Re, ma l'anno prossimo giocheremo per vincere tutto. La sconfitta contro il Liverpool deve servirci da lezione, dobbiamo superarla. Valverde? È l'allenatore perfetto per il Barcellona.

Io e de Jong giochiamo in ruoli diversi, non so perché il suo arrivo debba togliere spazio a me. È un grande giocatore e sono contento che venga a giocare nel Barcellona.

Parole molto chiare quelle del centrocampista che spengono qualsiasi voce di calciomercato sul suo conto, alimentata nelle scorse settimane dall'arrivo di de Jong in blaugrana. Rakitic ha subito spiegato che l'acquisto del talento olandese non influirà sul suo futuro.

Non capisco perché io venga accostato all'Inter ma io ho ancora 3 anni di contratto e sto bene al Barcellona. Non ho mai pensato di andare via.

Il centrocampista croato, specialmente dopo il crollo della squadra allenata da Valverde in Champions League dovuto alla rimonta del Liverpool nella semifinale di ritorno, era salito sul banco degli imputati e in Spagna erano ormai certi del suo addio dopo la fine della stagione.

Il suo nome era uno dei più caldi in vista dell'apertura della prossima sessione estiva di calciomercato ma ora Ivan Rakitic spegne le indiscrezioni sul suo futuro e in particolare quelle che lo vedevano a un passo dal trasferimento all'Inter.

Il croato spegne le voci su un suo passaggio in nerazzurro: "Ho ancora 3 anni di contratto e sto bene qui. Non ho mai pensato di andare via".

