Il belga arriva dal Borussia Moenchengladbach per 25 milioni più altri 10 di bonus, il tedesco dal Bayer Leverkusen.

0 condivisioni

di Franco Borghese - 22/05/2019 16:37 | aggiornato 22/05/2019 16:42

Non c'è tempo per piangersi addosso. Il Borussia Dortmund ha disputato una grande stagione, esaltante, ma finita male. Per quasi tutta la durata della Bundesliga è stato primo in classifica, ma nel finale di campionato ha perso punti in gare semplici e ha buttato la possibilità di diventare campione di Germania. Invece di perdere tempo a rammaricarsi però i gialloneri preparano la riscossa muovendosi con largo anticipo sul calciomercato.

Da oggi sono infatti ufficiali due acquisti. Il primo risponde al nome di Thorgan Hazard, 26enne che nelle ultime cinque stagioni ha giocato con il Borussia Moenchengladbach. Per prenderlo i gialloneri sborseranno 25 milioni di euro più altri 10 legati ai bonus (attivabili sia attraverso i risultati individuali che quelli di squadra). Il belga ha firmato fino al 2024.

Il secondo è Julian Brandt, che arriva dal Bayer Leverkusen per 25 milioni, ovvero il valore della clausola di rescissione presente nel contratto. Anche il tedesco ha firmato un contratto di cinque anni

Thorgan Hazard è il primo colpo di calciomercato del Borussia Dortmund

Calciomercato Borussia Dortmund: le operazioni in entrata e in uscita

Hazard sarà il sostituto di Pulisic, che dal prossimo primo luglio sarà un giocatore del Chelsea (in realtà i Blues lo hanno acquistato già durante la finestra invernale del calciomercato, lasciandolo in prestito ai gialloneri fino a fine stagione), mentre Brandt sostituisce Guerreiro, che piace al PSG. Se Tuchel dovesse esser confermato alla guida del club francese, le trattative potrebbero non riguardare solo l'esterno portoghese. Oltre a Guerreiro, infatti, piace anche Julian Weigl. Il centrocampista avrebbe dovuto trasferirsi a Parigi già a gennaio ma è stato trattenuto dai gialloneri che non volevano smantellare la rosa essendo in piena corsa per il titolo di campioni di Germania. Ora, a bocce ferme, si può tornare a discuterne.

Vota anche tu! Brandt è un giocatore da Borussia Dortmund? Leggi di più tra 5 Annulla redirect Sì No Brandt è un giocatore da Borussia Dortmund? Condividi





Il Borussia Dortmund però non si limiterà agli acquisti di Hazard e Brandt. Anche la trattativa di calciomercato per Nico Schulz è già conclusa. La società giallonera ha già annunciato l'acquisto del terzino sinistro dell'Hoffenheim per 30 milioni di euro. Con la sessione estiva che si deve ancora aprire in maniera definitiva, il Dortmund ha quindi già speso quasi 100 milioni di euro. Ora manca un difensore centrale (almeno) e un terzino destro. Un segnale evidente lanciato ad ambiente e rivali sportive. Perché al Borussia non perdono tempo a piangersi addosso. C'è la voglia di creare una squadra ancor più competitiva per l'anno prossimo.