Nella puntata del roster rosso successiva al PPV della valigetta, subito grande novità introdotta dall'Hall of Famer: da adesso ci sarà una nuova cintura.

21/05/2019 06:35 | aggiornato 21/05/2019 06:55

Sono passate appena 24 ore dall'ultimo PPV della WWE, Money in the Bank, ma è già tempo di tornare in azione per una nuova puntata di Raw. Il teatro dello show di lunedì 20 maggio 2019 è il Times Union Center di Albany, New York, e ci saranno ovviamente da aspettarsi delle conseguenze rispetto a quanto accaduto nel corso dell'ultimo pay-per-view.

Un evento che ha visto incredibilmente Brock Lesnar (inizialmente nemmeno all'interno dell'incontro) vincere il MITB Ladder Match nel main event. The Beast si è conquistato così la possibilità di affrontare di nuovo Seth Rollins (o magari Kofi Kingston) e riprendersi il titolo di Universal Champion perso a WrestleMania 35.

Il sito ufficiale della World Wrestling Entertainment, inoltre, per questa puntata ha annunciato un segmento molto importante, quello che porterà il WWE Hall of Famer, Mick Foley, a introdurre un nuovo misterioso titolo.

WWE WWE Money in the Bank, Seth Rollins e AJ Styles

WWE News, Highlights Raw after Money in the Bank

E non è finita, perché gli effetti del PPV si vedranno pure nella storyline che vede impegnata la campionessa di Raw, Becky Lynch, con Lacey Evans, visto che quest'ultima le è costata la sconfitta con Charlotte e il conseguente titolo di SmackDown.

Questo e molto altro troverete nel nostro consueto racconto su WWE-ek Raw, la rubrica sul mondo del wrestling a cura di FOXsports.it, piena di WWE News e Highlights.

Brock Lesnar apre lo show

Brock Lesnar apre lo show e si presenta sul ring accompagnato dal suo avvocato, Paul Heyman. Dopo la celebrazione della vittoria del Money in the Bank, viene raggiunto sul ring prima da Seth Rollins e poi da Kofi Kingston.

Entrambi lo invitano a sfruttare subito la possibilità di sfidarli, ma il suo agente lo dissuade e lo porta via, spiegando a tutti che adesso sarà The Beast a dettare le regole del gioco e a loro non resta che vivere in "paranoia".

Sami Zayn vs Braun Strowman

Prima dell'inizio del match, vediamo Sami Zayn chiedere a Bobby Lashley un aiuto (invano) e Triple H annunciare a Seth Rollins e Kofi Kingston che stasera faranno coppia per affrontare Baron Corbin e Bobby Lashley.

Poi si torna sul ring, ma Sami Zayn scappa immediatamente, lasciandosi inseguire dal Monster Among Men (che ha anche un momento di tensione con Bobby Lashley, suo prossimo avversario al Super Show Down a Jeddah). Il canadese viene riportato di peso sul quadrato, dove viene letteralmente annientato in pochi secondi.

Intervista on ring a Lars Sullivan

Prima ancora che Lars Sullivan possa rispondere al quesito su quali siano i suoi obiettivi in WWE, The Lucha House Party arriva in cerca di vendetta. I tre luchadores partono fortissimo, ma è solo un fuoco di paglia, perché The Freak prende rapidamente il controllo e fa terminare tutto, come sempre, in un massacro, costringendo i tre a battere in ritirata.

Ricochet vs Cesaro

Ricochet continua a ridefinire i limiti del combattimento aereo mentre prende il volo contro The Swiss Superman.

AJ Styles mette a tacere Baron Corbin

The Phenomenal One silenzia il Lone Wolf con un colpo rapido in faccia.

Roman Reigns se la vedrà con Shane McMahon

The Big Dog e "The Best in the World", dopo aver concluso le loro rivalità rispettivamente con Elias e The Miz, accettano di combattere l'uno contro l'altro al prossimo WWE Super ShowDown.

Nikki Cross sarà la co-presentatrice di A Moment of Bliss

Alexa Bliss invita Nikki Cross a unirsi a lei mentre intervisterà la campionessa di Raw, Becky Lynch, nel suo talk show.

Getta via le tue preoccupazioni alla "Firefly Fun House"

Bray Wyatt ha un messaggio inquietante per tutti i suoi Fireflies.

The Usos vs The Revival

I "Top Guys" di Raw cercano la rivincita contro i due spacconi del roster rosso, Jimmy & Jey Uso.

A Moment of Bliss con Becky Lynch

Le WWE Women's Tag Team Champions e The Lady of WWE prendono in giro Becky Lynch per aver perso il titolo di SmackDown a Money in the Bank.

Alexa Bliss, Nikki Cross e Becky Lynch vs The IIconics e Lacey Evans

Un improvvisato tag team match a sei donne nasce durante "A Moment of Bliss".

Mick Foley presenta la cintura 24/7

Arriva il momento di presentare un nuovo titolo per l'Hall of Famer, Mick Foley. Si tratta di una nuova cintura che può essere vinta o persa in qualsiasi momento, in qualsiasi luogo, purché ci sia un arbitro presente, in una competizione aperta a tutti i marchi, tra cui 205 Live, NXT e NXT UK, nonché Legends e WWE Hall of Fame. L'idea - ha detto Foley - è di rafforzare l'idea che un campione debba mangiare, dormire e respirare il titolo se vuole essere degno di esso.

E la storia del titolo ha avuto il più frenetico inizio possibile, perché l'annuncio ha istigato una mischia selvaggia che si è conclusa in due match titolati nel giro di pochi minuti.Il vincitore si è rivelato essere qualcuno che non era nemmeno coinvolto in quella mischia: pochi momenti dopo che Titus O'Neil è diventato il campione inaugurale, Robert Roode con esperienza è riuscito a strappargli il titolo.

Le parole di Samoa Joe dopo Money in the Bank

La Samoan Submission Machine continua a metterla sul personale e intensifica la sua rivalità con Rey Mysterio.

Drew McIntyre vs The Miz

The A-Lister se la vede con The Scottish Psychopath mentre “The Best in the World”, Shane McMahon, controlla.

R-Truth vs Robert Roode (C)

R-Truth arriva a Raw grazie alla Wild Card Rule e sfida Robert Roode per il nuovo titolo 24/7.

Seth Rollins e Kofi Kingston vs Bobby Lashley e Baron Corbin

Con “Mr. Money in the Bank” Brock Lesnar nelle loro menti, l'Universal Champion e il WWE Champion uniscono le forze contro The Lone Wolf e The All Mighty.