Senza storie la Serie A, con il trionfo della Juventus sul Napoli, netta è stata anche l'affermazione del PSG in Ligue 1, e quella del Barcellona nella Liga spagnola. Premier League e Bundesliga si sono decise solo all'ultima giornata, con le vittorie finali di Manchester City e Bayern Monaco. In Olanda, come anticipato, il PSV non riesce a ripetersi e cede il passo all'Ajax, già semifinalista di Champions League.

