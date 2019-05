Nella giornata di lunedì la tragedia, aveva 70 anni. L'annuncio ufficiale comunicato dalla sua famiglia.

di Marco Ercole - 21/05/2019 07:19 | aggiornato 21/05/2019 07:26

Si è spenta una leggenda, un uomo che ha scritto pagine di storia del mondo dello sport e della Formula 1 in particolare. Il mito dei motori, Niki Lauda è morto a 70 anni. Ad annunciarlo è stata la famiglia, attraverso un comunicato pubblicato sul The Sun:

Con profonda tristezza, annunciamo che il nostro amato Niki è morto pacificamente con la sua famiglia lunedì scorso. I suoi risultati unici come atleta e imprenditore sono e rimarranno indimenticabili, come il suo instancabile entusiasmo per l'azione, la sua schiettezza e il suo coraggio. Un modello e un punto di riferimento per tutti noi, era un marito amorevole e premuroso, un padre e nonno lontano dal pubblico, e ci mancherà.

Lo scorso gennaio l'ex pilota di Formula 1 era stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'Akh di Vienna a seguito di una forte influenza, derivata da un sistema immunitario ancora debole per via di un trapianto di polmone a cui era stato sottoposto ad agosto di un anno fa.

L'austriaco nei giorni scorsi era stato ricoverato in una clinica privata Svizzera per dei problemi ai reni. Al fine di migliorare le sue condizioni si era dovuto sottoporre a un trattamento di dialisi, che però non si è rivelato sufficiente per salvargli la vita.

Se ne va una leggenda del mondo dello sport, capace di vincere tre volte il campionato di Formula 1, due con la Ferrari nel 1975 e 1977, una con la McLaren nel 1984. Ha concluso la sua carriera da pilota con 171 Gran Premi (di cui 25 vinti), suddivisi tra le sue esperienze in March, BRM, Ferrari, Brabham e McLaren.

Successivamente il "Computer", come era soprannominato, si è dedicato alla carriera imprenditoriale, fondando le due compagnie aeree, Lauda Air e Niki. L'ultima fase della sua carriera, poi, l'ha vissuta da dirigente sportivo: oltre a essere stato direttore della Jaguar, a partire dal 2012 era diventato presidente non esecutivo della scuderia Mercedes AMG F1.