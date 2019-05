Serie A, Lazio-Bologna 3-3: il video dei gol e degli highlights

I padroni di casa passano in vantaggio al 14' con un gol di Correa, nel secondo tempo arrivano ben 5 gol. Il Bolgona ribalta il risultato nel giro di sessanta secondi: prima Poli pareggia i conti (50'), poi Destro firma il momentaneo 1-2. La Lazio non ci sta e trova il 2-2 al 59' con Bastos. Il risultato cambia ancora con Orsolini al 63', la firma sul 3-3 finale la appone MIlinkovic-Savic all'80'.

Lazio-Bologna è stata la gara che ha chiuso la 37ª giornata di Serie A , la penultima. I biancocelesti sono scesi in campo all'Olimpico dopo la vittoria in trasferta sul Cagliari nell'ultimo turno, ma soprattutto dopo aver conquistato la Coppa Italia la scorsa settimana contro l'Atalanta. Il Bologna, invece, ha già raggiunto quota 40 punti dopo la vittoria per 4-1 ai danni del Parma nella giornata precedente.

