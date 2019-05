Il Dottore lamenta un problema di top speed sulla Yamaha che non potrà essere risolto prima del prossimo anni. Nel test di agosto a Brno debutterà il prototipo della M1 2020.

Valentino Rossi si riconferma miglior pilota Yamaha a Le Mans. Dopo le prime cinque gare è 4° in classifica a 72 punti, pronto a dare l'assalto al terzo posto detenuto da Alex Rins a -3. Ma anche quest'anno il titolo mondiale resta un lontano miraggio. L'impressione è che il motore della M1 sia un retaggio della vecchia e macchinosa gestione di Iwata, incapace di prendere provvedimenti in tempi degni per uno sport come la MotoGP. E con il regolamento che congela il motore per tutta la stagione poco nulla può essere fatto per ovviare al problema.

Marc Marquez ha vinto comodamente la terza gara stagionale, "è il grande problema di tutti". Il tracciato francese doveva essere terreno favorevole per Ducati e Yamaha, invece a trionfare è ancora una volta la Honda iridata, forte di una specifica di motore che gli ha permesso di fare un ulteriore e decisivo step in avanti. La M1 è solo un passo indietro alle Desmosedici, ma la RC213V resta abbastanza distante. Valentino Rossi suggerisce ai giornalisti di guardare la classifica della top speed, raccogliamo subito l'invito.

Nel corso delle qualifiche (condizioni di bagnato) le quattro Yamaha sono le moto ultime in classifica in termini di top speed. Terzultimo il Dottore con 291,7 km/h, contro i 301,9 km/h di Andrea Dovizioso in testa a questa speciale classifica. Diamo un occhio alle velocità di punta in gara (condizioni di asciutto): Marc Marquez tocca i 301,3 km/h (16° giro), il Dovi raggiunge i 310,9 km/h (2° giro), Danilo Petrucci 307,1 km/h (12° giro), Valentino Rossi i 300, 1 km/h (penultimo giro). Peggio di lui solo la Suzuki di Joan Mir e le Ducati satelliti di Abraham e Rabat che si sono fermate dopo pochi giri. Un chiaro ed evidente segno che la specifica del quattro cilindri in linea adottato dalla Yamaha M1 soffre abbondantemente sui rettilinei per mancanza di potenza.

Difficile affermare che dopo appena cinque Gran Premi il Mondiale è un obiettivo impossibile, anche se Valentino Rossi l'ha annunciato a più riprese già nel corso dei test invernali. Le due specifiche di motore portate a Valencia e Jerez lo scorso novembre hanno destato subito molti dubbi nel box del Dottore, ma nella prima uscita prestagionale a Sepang era già tardi per progettarne una terza. Solitamente nel test estivo di Brno la fabbrica di Iwata ha anticipato alcune componenti dell'anno successivo, cosa che non è avvenuta nel 2018.

Se da un lato non resta che rimboccarsi le maniche per strappare qualche podio in questa stagione, aspettando la gara perfetta sui circuiti più favorevoli alla Yamaha, dall'altro già si pensa al campionato 2020.

La cosa positiva è che in Yamaha stiamo già parlando del prossimo anno. Un progetto che era stato perso e penso che questo sia il motivo per cui abbiamo avuto così tanti problemi tecnici negli ultimi anni. In Giappone stiamo già lavorando sulle moto e sui motori del 2020 e forse vedremo la nuova M1 nel test di Brno. Quando abbiamo vinto gare e titoli, la nuova moto è arrivata ad agosto, mentre negli ultimi anni non sapevamo dove fosse.

Non significa che Valentino Rossi rinuncerà ad inseguire le vittorie in questa stagione. Ma bisognerà attendere il week-end giusto e sfruttare i punti di forza della M1, i curvoni veloci, dove primeggia l'agilità della moto di Iwata. Del resto passi avanti sono stati compiuti in termini di gestione delle gomme e ciclistica, quindi rispetto all'anno scorso ci sono maggiori probabilità di fare bene. Inoltre in pista ci sono quattro Yamaha molto simili che consentono una raccolta maggiore e un confronto di dati che può rivelarsi molto utile.