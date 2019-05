La squadra parigina si giocherà la promozione ai play-off, a cui seguirà un eventuale spareggio contro la terzultima arrivata nel massimo campionato francese.

0 condivisioni

di Massimiliano Rincione - 21/05/2019 15:34 | aggiornato 21/05/2019 15:38

Il Paris FC sogna il derby con il PSG. Il club della capitale francese, fondato il 1 gennaio del 1969 - un anno prima dei più ricchi cugini - ha conquistato l'accesso ai play-off promozione in Ligue 1 grazie ad un ottimo quarto posto in campionato: adesso, ad attendere i biancoblu, ci sarà il Lens. Una storia tribolata, quella di questa antica società, tornata al professionismo dopo tantissimi anni passati tra i campi meno gloriosi del territorio transalpino. Fondato, come detto, sul finire degli anni '60, il Paris Football Club ha vissuto, dal 1972 alla stagione 2013/2014, un vero e proprio inferno sportivo: quegli anni, infatti, sono stati perlopiù segnati dalla permanenza nella quarta e terza divisione francese, che ha visto però più stabilità rispetto ai tribolati primi anni sportivi della società, che aveva più volte provato ad entrare nel massimo campionato - al tempo denominata semplicemente Division 1 - con svariate iniziative e fusioni improbabili con altri club. Dopo l'unione con lo Stade Saint-Germain, però, il Paris FC diventa quello che poi sarà l'attuale PSG, scindendosi però nel già citato '72: paradossale come, in principio, il Paris FC resti nel massimo campionato, mentre il PSG si ritrovi costretto a partire da quella che era a tutti gli effetti una Serie C vera e propria.

🔥💥 L'AVENTURE CONTINUE MARDI AU STADE CHARLÉTY !

🎟 Réservez dès maintenant vos places pour #PFCRCL ici ➡ https://t.co/YHvdUWlOoe #TeamPFC pic.twitter.com/Asd2RjNrBE — Paris FC (@ParisFC) May 17, 2019

Come detto, il ritorno tra i professionisti è targato 2013/2014, ma rischia di sfumare sin da subito a causa del successivo ultimo posto in Ligue 2 con conseguente retrocessione. La fortuna, però, renderà quanto dovuto salvando di fatto il Paris, che viene sconfitto ai play-off di terza serie nel 2016/2017 ma che viene comunque ripescato grazie al fallimento del Bastia. Seguiranno un ottavo e un quarto posto nella seconda divisione, con quest'ultimo piazzamento che ha permesso ai parigini di qualificarsi alla semifinale play-off contro il Lens che si giocherà proprio questa sera allo Stade Charlety. Una gara secca con fattore casa a favore per il Paris, che in caso di vittoria giocherà la finale contro il Troyes - terzo classificato in campionato - e, qualora arrivasse un nuovo successo, si contenderà in andata e ritorno la Ligue 1 con la terzultima del suddetto campionato.

⚽ Ce soir #TousàCharlety pour soutenir le @ParisFC! 🙌



Près de 10 000 supporters lensois sont attendus, montrons au meilleur public de France qu'on a aussi des décibels en magasin pour la montée en Ligue 1! 🔥💥



#PFCRCL #TeamPFC pic.twitter.com/JCMNkx2fWx — Paris (@Paris) May 21, 2019

Un sistema, questo degli spareggi tra le due serie, già ampiamente sdoganato dalla Bundesliga e ri-adottato dalla Ligue 1 nel 2017. Qualora tutto dovesse girare per il verso giusto, dunque, il Paris FC affronterebbe il Caen in una doppia sfida per l'accesso o la permanenza - nel caso dei normanni - nel torneo più importante di Francia. Una promozione, quella che si sta giocando questo club dalle grandi ambizioni, che potrebbe permettere alla capitale transalpina di avere nuovamente due società autoctone in Ligue 1 dopo i fallimenti di antiche e gloriose realtà come Stade Français, CA Paris e Racing Club Paris sempre nella tornata 1960/1970. Il Red Star, invece, è ormai diventata la squadra di Saint-Ouen, pur essendo stato fondato proprio nella città della Torre Eiffel.

Ligue 1, i tifosi del Paris FC sognano la promozione nel massimo campionato francese.

Ligue 1: le statistiche del Paris FC

Paris FC che ha chiuso la stagione regolare da miglior difesa della Ligue 2, subendo un gol in meno del Metz - capolista del torneo - e imponendosi come una delle migliori retroguardie d'Europa. Rendimento casalingo davvero ottimo per i biancoblu, che hanno affidato la fascia da capitano all'esperto Vincent Demarconnay. C'è anche un nome importante tra le fila dell'attacco parigino, vale a dire quel Jonathan Pitroipa che non più di 5-6 anni fa fece sfaceli col Rennes prima di perdersi negli Emirati tra Al-Jazira e Al-Nasr. Capocannoniere della squadra è Silas Wamangituka, autore di 9 reti in Ligue 2 per una squadra che ha segnato sì poco più di 30 reti in tutta la stagione, ma che fa della difesa impenetrabile la propria forza e che, proprio grazie alla sua retroguardia, si prepara a coltivare il sogno Ligue 1.