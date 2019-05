Ha fatto entusiasmare una generazione intera con le sue vittorie e i duelli con Hunt. Poi quel terribile incidente in Germania, l'estrema unzione, il ritorno. Niki, un campione vero.

0 condivisioni

di Francesco Maria Bizzarri - 21/05/2019 09:58 | aggiornato 21/05/2019 10:08

La Formula 1 è in lutto per la morte di Niki Lauda, uno dei più grandi piloti della storia. Uno capace di vincere tre titoli mondiali, di correre e far emozionare con scuderie storiche come Ferrari e McLaren, di resuscitare dalle fiamme che lo avevano imprigionato. Uno che, nonostante il volante appeso al chiodo, è rimasto nel mondo delle corse trasmettendo sempre un forte entusiasmo.

Ha fatto saltare in piedi milioni di telespettatori davanti a dei schermi in bianco e nero e sbiaditi colori. Le emozioni però erano vivissime. Impossibile dimenticare la rivalità con James Hunt, diventata poi un film di Ron Howard, Rush. Come è impossibile dimenticare quell’incidente che lasciò tutti con il fiato sospeso.

Niki ha rappresentato la Formula 1 in tutti i suoi aspetti, prima di diventare commentatore TV e uomo squadra in Mercedes. Senza scordare il rapporto con Enzo Ferrari. “Questa macchina è una merda”, disse l’austriaco al fondatore del Cavallino quando arrivò in rosso. Da lì si gettarono le basi per una delle monoposto più vincenti di sempre.

Lauda, la storia di un campione: ha vinto 3 titoli Mondiali

Lauda, dall’inferno al paradiso: storia di un campione

Difficile convincere i tuoi genitori, dei ricchi banchieri viennesi, che il tuo futuro sarà rappresentato dalle corse. E così il nemmeno ventenne Niki Lauda si fa prestare dei soldi da una banca in cambio di una polizza di assicurazione sulla propria vita. Corre prima nelle gare riservate alle Mini, poi arriva sino in Formula 2. Con il team March, nel 1971, debutta in Formula 1. La macchina però è poco competitiva e non ottiene nemmeno un punto.

La svolta arriva alla BRM. Nasce l’amicizia con Clay Regazzoni, bravo ad intuire le qualità di Lauda soprattutto come collaboratore. Regazzoni lo presenta ad Enzo Ferrari che ha l’occhio lungo, i motori sono nel suo DNA. Lo porta in Ferrari. La vettura, ancora molto acerba, viene collaudata alla perfezione da Niki. Nel 1974 arriva quarto nel Mondiale, l’anno dopo lo vince con 20 punti di vantaggio sul brasiliano Fittipaldi.

Lauda nel 1971 sul circuito di Monaco

Stagione successiva: duello aspro tra Lauda e Hunt. I due sono amici, qualche anno prima hanno addirittura condiviso un appartamento a Londra. C’è rispetto anche in corsa. Ma il 1° agosto di quell’anno succede l’incredibile. Nürburgring, Germania: si corre sul vecchio tracciato lungo 22,8 chilometri. In 50 anni sono morti 131 piloti. E quel primo giorno di agosto è zuppo di pioggia, tanto da spingere Lauda a dire: "Non corriamo". Ma la maggioranza degli altri piloti boccia la sua proposta. Il viennese, al secondo giro, perde il controllo della Ferrari: il casco vola via, la monoposto viene colpita da altre due vetture in mezzo alla pista e prende fuoco. Lui rimane imprigionato tra le fiamme prima dell’arrivo dei soccorritori. A tirarlo via dall’inferno sono i piloti Erti, Edwards, Lunger e Arturo Merzario.

Il ritorno

In ospedale il prete gli dà pure l’estrema unzione. Il problema serio non sono le ustioni, ma i polmoni intossicati. La convalescenza, però, dura "appena" 43 giorni. Al Gran Premio d’Italia è di nuovo in pista. I meccanici gli consegnano un casco meno imbottito, ma le ferite al volto sanguinano lo stesso durante la corsa. A fine stagione perde il Mondiale per un solo punto. Ma la vita è ancora tra le sue mani.

Nel 1977 vince il suo secondo Mondiale con la Ferrari. Passa alla Brabham, annuncia il ritiro e ritorna in pista con la McLaren nel 1982. Nel 1984 è di nuovo Campione nonostante lo scetticismo generale verso un pilota che sembra aver fatto il suo tempo. Invece no, il terzo trionfo è servito. E il palmares è d’onore: 3 Mondiali, 177 GP, 25 vittorie, 54 podi, 24 pole position. Nel 1985 il ritiro definitivo.

Niki Lauda al terzo titolo Mondiale sul podio

La pensione

Lauda da pensionato della Formula 1 non ha mai lasciato il mondo delle corse. Si dedica alla Lauda Air, la compagnia aerea fondata nel suo primo ritiro, ma allo stesso tempo commenta i GP per diverse TV tedesche. Fa il consulente per Ferrari e Jaguar sino al 2012, quando diventa presidente onorario non esecutivo della Mercedes. Due matrimoni alle spalle, cinque figli, un problema al rene serio che gli costa anche un trapianto. La Fly Niki fallisce e nasce la Laudamotion, che oggi è completamente di proprietà di Ryanair. Lauda con il sorriso e gli applausi ha accompagnato due generazioni di appassionati di Formula 1. Dalle corse ai commenti, dalle fiamme al sorriso. Ha insegnato a tutti che dall’inferno si può tornare. Basta crederci.