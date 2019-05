L'australiano ne combina un'altra delle sue: foto sull'erba dell'All England Club nel bel mezzo della preparazione allo Slam parigino. Con tanto di commento.

di Antonio Gargano - 21/05/2019 10:08 | aggiornato 21/05/2019 13:13

Pochissimi giorni dopo la squalifica ricevuta agli Internazionali d'Italia, Nick Kyrgios fa parlare di sé. Il tennis giocato c'entra relativamente, perché il suo è un attacco ad uno dei tornei più importanti di questo sport. Dopo il lancio della sedia al Foro Italico, arriva un'aspra critica nei confronti del Roland Garros: la seconda prova dello Slam è ai nastri di partenza, ma la preferenza dell'australiano è chiara.

Per concludere la preparazione al major di Parigi, Kyrgios ha scelto una location decisamente insolita: è andato a Wimbledon, in netto anticipo rispetto alla tabella di marcia stagionale, trovando un modo politicamente scorretto per elogiare la superficie dell'All England Club. Il tutto è apparso sul suo profilo Instagram, con una story in diretta in cui offende il Roland Garros:

Il Roland Garros è una me**a in confronto a Wimbledon.

La scarsa predisposizione di Kyrgios alla terra battuta è ormai nota: tra le motivazioni più curiose date dal tennista di Canberra, che preferisce le superfici più veloci, c'è quella legata alle macchie sul suo outfit. Scivolare sul rosso o sollevare terra e polvere significa anche sporcarsi scarpe e calzini. Ovviamente, c'è dell'altro ed è puramente di carattere tecnico: l'australiano gioca un tennis basato su colpi a gran velocità e molto potenti, ma la terra rossa rallenta notevolmente il suo ritmo.

La vittoria nell'ATP 500 di Acapulco permetterà a Kyrgios di arrivare a Parigi da numero 36 del ranking maschile. Una posizione di svantaggio, perché non sarà tra le teste di serie del Roland Garros, ma la notizia non piace nemmeno alla concorrenza: può incrociare un big fin dal primo turno, dando vita ad un match completamente incerto contro chiunque. Per trovare un suo risultato importante in uno Slam, però, bisogna risalire a Wimbledon 2014, quando raggiunse i quarti di finale dopo aver eliminato Rafa Nadal. Ad eliminarlo fu Milos Raonic.

Dopo le dichiarazioni su Instagram, è difficile pensare che il pubblico parigino riserverà a Kyrgios un'accoglienza calorosa. La sua diretta ha già fatto il giro del mondo e potrebbe avere delle ripercussioni nel corso delle prossime settimane, quando dovrà scendere in campo nel torneo della capitale francese. Alle già numerose follie dell'australiano, dopo quella della scorsa settimana a Roma, si aggiunge anche quella di inimicarsi uno Slam e i suoi spettatori a pochi giorni dall'inizio.