"Sono alla Juventus da 15 anni, dire che non mi aspettavo l'addio di Allegri sarebbe una bugia. Certi silenzi e certi atteggiamenti si possono interpretare, ho una certa esperienza ormai". Parla così Giorgio Chiellini a Sky Sport a margine della serata dedicata agli Insuperabili Onlus e Reset Academy. Tra il difensore e il tecnico c'è un legame particolare, motivo per cui pochi meglio del capitano bianconero possono parlare dell'argomento più caldo del momento:

Allegri è una persona speciale, acclamata come merita sia domenica dai tifosi che dal presidente in conferenza stampa. Ha fatto la storia della Juve e non mi sorprenderei di rivederlo un giorno qui, ha doti incredibili e mancherà a tutti. Un messaggio da inviargli? No, lo sentirò al telefono o magari lo vedrò a Livorno. Siamo arrivati alla fine del ciclo del mister e dobbiamo ringraziarlo, la Juventus andrà avanti come sempre

Inevitabile parlare dell'allenatore che verrà:

Non so che tipo di allenatore arriverà, ci sono persone che sanno meglio di me chi prendere. Sono tranquillo e lo devono essere anche i tifosi. Non sto leggendo niente e non so niente, mi sto allenando perché voglio giocare domenica e mi voglio tenere in forma anche per la Nazionale. Poi sapremo con calma il prossimo allenatore. Dico solo che vogliamo continuare a vincere e la Juve lo farà, perché lo ha nel DNA

