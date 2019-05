Le parole del ct della Francia in vista delle sfide contro Bolivia, Turchia e Andorra.

di Redazione Fox Sports - 21/05/2019 15:58 | aggiornato 21/05/2019 16:03

Non sarà Didier Deschamps il prossimo allenatore della Juventus. Lo ha confermato lo stesso ct della Francia, intervenuto in conferenza stampa per comunicare i convocati in vista delle partite contro Bolivia, Turchia e Andorra.

La situazione è molto chiara. Io sono focalizzato unicamente sulle qualificazioni all'Europeo. Ovvio, fa sempre piacere si parli di me come possibile allenatore di grandi club come la Juventus, mi lusinga essere indicato tra i successori di Allegri. Il mio futuro però è legato alla Francia e non c'è nessuna porta da aprire ad altre possibilità

Pochi dubbi. Deschamps, giocatore della Juve dal 1994 al 1999 e allenatore dei bianconeri in Serie B, ha occhi solo per l'Europeo 2020 da giocare e vincere con la Nazionale francese.