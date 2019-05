Nella lista definitiva del ct ci sono gli "italiani" De Paul, Dybala, Lautaro Martinez e Pezzella. L'Albiceleste non vince il torneo dal 1993 e in Brasile proverà a spezzare una vera e propria maledizione.

Nell'Argentina che tenterà dal prossimo 14 giugno di spezzare la maledizione che le impedisce di conquistare la Coppa America dal lontano 1993, nonostante generazioni di campioni si siano succedute da allora agli ordini dei vari commissari tecnici, non ci sarà Mauro Icardi. La decisione era nell'aria già da qualche giorno e oggi è diventata ufficiale con la comunicazione della lista definitiva dei 23 convocati dal ct Lionel Scaloni, che gli ha preferito il compagno di squadra all'Inter - e possibile erede - Lautaro Martinez.

Si avvia così alla conclusione una stagione decisamente da dimenticare per Icardi, che dopo gli attriti con l'Inter che lo hanno portato a perdere la fascia di capitano e ad autoescludersi per quasi due mesi è tornato senza però inanellare prestazioni sufficienti da convincere Scaloni a richiamarlo in un'Argentina dove del resto non gioca dal novembre 2018, quando segnò il suo primo gol con la Selección nell'amichevole vinta 2-0 sul Messico.

Escluso anche il portiere dell'Udinese Juan Musso, che era stato inserito come Icardi nella lista dei 30 pre-convocati, Scaloni ha chiamato alla fine 4 calciatori militanti in Serie A: Rodrigo de Paul (Udinese), Paulo Dybala (Juventus), Lautaro Martinez (Inter) e German Pezzella (Fiorentina), parte di un gruppo che vedrà anche la presenza degli ex "italiani" Leandro Paredes e Roberto Pereyra.

Lionel Scaloni, da novembre 2018 ct dell'Argentina: è succeduto a Jorge Sampaoli.

Ho fatto le scelte migliori per quello che era il momento attuale, considerando anche la stagione negativa di qualcuno e gli infortuni. In federazione siamo tutti d'accordo sulle scelte effettuate per la Coppa America, sono sicuro che i 23 calciatori che ho chiamato sono i migliori al momento disponibili.

Così Lionel Scaloni ha commentato le scelte effettuate in conferenza stampa. L'Argentina, che in attacco potrà comunque contare sulla classe di Lionel Messi, Sergio Aguero e Paulo Dybala, è stata inserita nel Gruppo B della Coppa America 2019 insieme a Colombia, con cui debutterà il 15 giugno, Paraguay e Qatar. Questa la lista completa dei convocati.

Portieri

Esteban Andrada (Boca Juniors)

Franco Armani (River Plate)

Agustín Marchesín (America)

Difensori

Marcos Acuña (Sporting)

Juan Foyth (Tottenham)

Ramiro Funes Mori (Villarreal)

Nicolás Otamendi (Manchester City)

Germán Pezzella (Fiorentina)

Renzo Saravia (Racing)

Nicolas Tagliafico (Ajax)

Centrocampisti

Rodrigo De Paul (Udinese)

Angel Di Maria (PSG)

Giovani Lo Celso (Betis)

Exequiel Palacios (River Plate)

Leandro Paredes (PSG)

Roberto Pereyra (Watford)

Guido Rodriguez (America)

Attaccanti