Secondo le quote di Stanleybet l'attuale tecnico dell'Atalanta potrebbe presto sedere sulla panchina giallorossa, che avrebbe pronto per lui un contratto triennale da 2,5 milioni a stagione.

di Simone Cola - 21/05/2019 11:23 | aggiornato 21/05/2019 13:28

Volge al termine per la Roma una stagione a dir poco deludente e che ha ancora pochissimo da offrire. Soltanto una straordinaria serie di combinazioni di risultati nell'ultima giornata di Serie A potrebbe permettere ai giallorossi, che devono assolutamente battere il Parma per sperare, di centrare una qualificazione in Champions League che lo scorso settembre veniva considerata l'obiettivo minimo per una realtà che sembrava assolutamente in crescita.

Era la Roma guidata in panchina da Eusebio Di Francesco, sul mercato da Monchi e in campo dal capitano Daniele De Rossi: i primi due, visti i deludenti risultati arrivati fino a quel momento, hanno salutato in contemporanea a marzo, il terzo - è storia nota - lo farà domenica sera con la fine del campionato e certo non silenziosamente. Il brusco addio al capitano, oltre 600 presenze in una carriera trascorsa unicamente con i colori giallorossi addosso, ha segnato un profondo solco tra la tifoseria e la proprietà, che adesso si prepara a una vera e propria rivoluzione.

L'estate porterà nuovi giocatori, un nuovo direttore sportivo (sembra ormai prossimo il granata Gianluca Petrachi) e un nuovo tecnico al posto di Claudio Ranieri, chiamato a traghettare la squadra fino a fine campionato ma che non è mai stato realisticamente in corsa per rimanere: tanti i nomi accostati alla panchina giallorossa, da Bielsa a Sarri, da Conte a Giampaolo fino a Gian Piero Gasperini. Proprio quest'ultimo sarebbe il prescelto dalla Roma per iniziare un nuovo ciclo, almeno secondo i bookmakers di Stanleybet che quotano il suo prossimo arrivo nella Capitale appena a 2,00.

Gian Piero Gasperini, 61 anni, dopo aver fatto grande l'Atalanta sembra ormai a un passo dalla Roma.

Roma, Gasperini a un passo: pronto triennale da 2,5 milioni a stagione

Una quota molto bassa che indica alte probabilità che la voce si concretizzi: grazie all'ennesima stagione capolavoro alla guida dell'Atalanta, a un passo dalla Champions League e arrivata fino alla finale di Coppa Italia, Gasperini avrebbe bruciato la concorrenza e sarebbe ormai l'obiettivo numero uno del club presieduto da James Pallotta. Apprezzato tanto per la qualità del gioco che è capace di fare esprimere alle proprie squadre quanto per la considerevole capacità di valorizzare i giovani, l'allenatore piemontese dovrebbe incontrare nei prossimi giorni il suo attuale presidente Antono Percassi proprio per comunicare la sua intenzione di lasciare Bergamo.

Gian Piero Gasperini dovrebbe dunque lasciare l'Atalanta entro la prossima estate, chiudendo un ciclo che gli ha regalato enormi soddisfazioni e che ha sancito la sua definitiva rinascita dopo la prima e finora unica deludente esperienza in una big. Nell'agosto del 2011, infatti, l'allora tecnico del Genoa era stato scelto da Massimo Moratti per rilanciare l'Inter, crollata nel giro di un anno dopo lo storico Triplete vinto con José Mourinho. Scarsamente supportato dalla società in sede di mercato e dal gruppo nel lavoro sul campo, Gasperini fu esonerato dopo appena 5 gare in cui non era arrivata una sola vittoria.

Il tempo è stato galantuomo: esclusa una prima fallimentare nuova esperienza al Palermo, infatti, Gasperini è rinato prima con un ritorno al Genoa e poi con l'approdo all'Atalanta, club che ha letteralmente trascinato verso la parte alta della classifica grazie al gioco, alle idee e a una valorizzazione della rosa che ha permesso agli orobici di rimanere competitivi ad alti livelli nonostante la puntuale cessione in estate di alcuni pezzi pregiati. Tra questi Bryan Cristante, promessa che sembrava sfumata che il tecnico ha saputo rigenerare come interno di centrocampo (12 gol nella stagione 2017/2018) e che potrebbe ritrovare alla Roma, che lo ha acquistato la scorsa estate per una cifra vicina ai 30 milioni di euro.

Il desiderio di Gasperini di mettersi nuovamente alla prova in una big, stavolta seriamente e trovando una realtà che lo assecondi e creda in lui, dovrebbe avviare la trattativa verso una conclusione che a questo punto a molti sembra scontata: chiusa la stagione, magari con una qualificazione in Champions League che coronerebbe un ciclo straordinario, il tecnico dovrebbe lasciare Bergamo. A Roma lo attendono un triennale da 2,5 milioni a stagione e una realtà da ricostruire attraverso il gioco e le idee, qualità che certo non gli fanno difetto.