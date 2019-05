L'attaccante portoghese saluta gli andalusi e annuncia il ritorno in rossonero.

di Redazione Fox Sports - 21/05/2019 16:45 | aggiornato 21/05/2019 16:50

Torna al Milan, André Silva. Il Siviglia ha infatti deciso di non riscattare l'attaccante portoghese, che in stagione ha collezionato 40 presenze, 11 gol e 3 assist. Le reti le ha messe a segno quasi tutte nella prima parte dell'annata, quando è partito a razzo esultando sette volte in altrettante partite.

Poi un calo inesorabile a cui ha contribuito anche l'infortunio al tendine rotuleo. Su Instagram il classe 1995 ha voluto ringraziare il Siviglia che lo ha preso in prestito per 4 milioni con diritto di riscatto fissato a 39:

Finisce una stagione, grazie Siviglia per l'incredibile accoglienza. Ho amato lo spirito del club e della città. Spero che il futuro porti belle cose

Ora l'agente dell'ex Porto, Jorge Mendes, si metterà all'opera per trovare una nuova destinazione al suo assistito. Sì, perché difficilmente André Silva resterà al Milan, a meno che in rossonero non arrivi un nuovo allenatore che chieda alla dirigenza di tenere il lusitano.