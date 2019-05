Lazio, Lotito: "Inzaghi alla Juve? Sarei addolorato. Per me resta"

Siamo tutti contenti della vittoria della Coppa Italia e della prestazione col Bologna. Abbiamo fatto 3-3 e preso un punto chiudendo bene qui a casa. Non sono molto soddisfatto della mia stagione perché rispetto alla passata annata ho avuto qualche infortunio. Ma ho cercato di farmi trovare sempre pronto e dare il massimo. Anche per la squadra non è stata una grande stagione, ma con la Coppa è cambiato tutto in positivo

L'anno scorso si parlava tanto di me, tutti dicevano sarei andato via e invece sono rimasto. Ancora adesso sento parlare ma io ho firmato un contratto fino al 2023. Vedremo

E ora il serbo s'appresta a vivere l'ennesima estate al centro delle voci di calciomercato. Un anno fa il suo addio sembrava quasi scontato, ma alla fine Lotito decise di rispedire al mittente tutte le offerte per mantenerlo in rosa. E quest'anno cosa accadrà? Ha risposto lo stesso giocatore a Sky Sport:

