Calciomercato, Juventus su Milinkovic

Difficile trattare con il patron del club biancoceleste , che ha sempre detto di non voler vendere i suoi giocatori più forti. Per riuscire a convincerlo, insomma, la Juventus dovrà farlo sorridere con una bella offerta. Probabilmente a tre cifre, o magari con l'inserimento di contropartite tecniche (anche in questo caso Lotito è storicamente molto reticente) di alto livello che possano abbassare la base economica da investire. Insomma, il club bianconero ha deciso di puntare forte su Milinkovic e ha già ottenuto il gradimento del ragazzo. Adesso resta "solo" da convincere la Lazio...

Ora però arriva una nuova indiscrezione di calciomercato, molto diversa rispetto a quelle precedenti. L'attore principale è infatti la Juventus , che come rivelato da Gianluca Di Marzio ha messo nel mirino proprio Milinkovic in vista della prossima stagione.

