Atletico Madrid, preso Hector Herrera dal Porto

Herrera, che era seguito da diversi top club in tutta Europa tra cui Inter e Roma, non sarà l'unico giocatore del Porto a indossare la maglia biancorossa. Insieme a lui dovrebbe arrivare a Madrid anche il difensore centrale Felipe Augusto de Almeida Monteiro, scelto come erede di Diego Godin che è stato acquistato dall'Inter.

Adesso l'ultima missione di Herrera, 9 gol e 2 assist in 52 presenze stagionali, è condurre da capitano la formazione di Conceição alla vittoria della Coppa di Portogallo, in programma sabato 25 maggio alle 18.15 contro lo Sporting.

