Al termine dell'ultima giornata di campionato il centrocampista neroazzurro pensava di dover passare per gli spareggi: "L'arbitro mi aveva detto il risultato sbagliato".

di Franco Borghese - 21/05/2019 11:46 | aggiornato 21/05/2019 15:51

Un miracolo, anche se solo sportivo. Non tutti però se ne sono accorti. Almeno non subito. Il Paderborn l'anno scorso è stato promosso dalla terza alla seconda serie tedesca. Quest'anno partiva per salvarsi, invece ha conquistato la Bundesliga dopo una lunga e faticosa cavalcata. All'ultima giornata stava per svanire tutto.

Il Paderborn arrivava infatti con un solo punto di vantaggio sull'Unione Berlino terzo (posizione che assicura solo lo spareggio con la terzultima di Bundesliga). La sconfitta per 3-1 contro la Dynamo Dresda poteva compromettere tutta la cavalcata. Philipp Klement, centrocampista del Paderborn, era il primo a credere che il secondo posto e la promozione diretta fosse sfumata.

In contemporanea alla sconfitta dei nerazzurri, però, l'Union Berlino ha pareggiato 2-2 sul campo del Bochum. In virtù della migliore differenza reti a salire nel massimo campionato tedesco è stato il Paderborn. Klement, frustrato dalla sconfitta, è andato verso gli spogliatoi, sicuro di dover affrontare lo spareggio. In campo i suoi compagni festeggiavano, lui, nello spogliatoio, no.

Ho chiesto all'arbitro quanto stesse l'Union Berlino e mi ha detto che stava vincendo 3-2. Pensavo ci avessero scavalcato. Poi ho sentito i festeggiamenti, ho capito e sono tornato in campo.

I tifosi del Paderborn festeggiano la promozione in Bundesliga

Bundesliga, le storie curiose del Paderborn

Quella di Klement non è la prima storia particolare del Paderborn. Curiosa, per esempio, quella di Moritz Stoppelkamp. Centrocampista di modeste qualità, è arrivato in Bundesliga con l'Hannover nel 2010, quando aveva 24 anni. Il livello sembrava troppo alto per lui, che infatti ha avuto una carriera piuttosto piatta (ora sta in seconda divisione con il Duisburg). Ai tifosi dell'Hannover non è mai piaciuto, al punto che ne storpiavano il nome. Lo chiamavano “Stolper-kamp”, vale a dire “Inciampo”. Era infatti un giocatore scoordinato, quasi un Paperino del calcio.

Philipp Klement esulta dopo un gol

Nel 2014 passò al Paderborn neopromosso in Bundesliga. E il 20 settembre, proprio durante Paderborn-Hannover, un episodio ne ha impreziosito la carriera: Moritz ha segnato al 93’ una rete da 82,3 metri, stabilendo un gol-record per distanza. Un evento storico per il Paderborn. E allora ecco che il nome della via che porta allo stadio, nei suoi 82,3 metri finali, è stato cambiato in “via Moritz Stoppelkamp”. A Paderborn c’è via Hermann Hesse, via Thomas Mann e ora via Moritz Stoppelkamp. Onestamente fa impressione. Il suo è stato un miracolo, anche se solo sportivo. E a Paderborn vengono sempre accolti in maniera particolare. Anche perché non sono abituati a record o risultati così importanti. Solo a storie particolari.