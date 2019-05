L'esterno mancino lascia l'Hoffenheim dopo due stagioni per trasferirsi in giallonero. Operazione da 22 milioni di euro, sarà l'alternativa a Schmeltzer.

di Andrea Bracco - 21/05/2019 13:19 | aggiornato 21/05/2019 13:24

Sono giorni frenetici quelli che sta passando attualmente il Borussia Dortmund. La società giallonera sabato scorso ha perso ufficialmente la volata finale in Bundesliga contro il Bayern Monaco, al termine di un campionato nel quale la squadra di Favre aveva dimostrato di poter tenere bene testa alla corazzata bavarese salvo poi sfaldarsi sul finale di stagione. Questione di forze in campo, di qualità ma anche delle scarse rotazioni sulle quali il tecnico svizzero ha potuto contare nel momento clou dell'annata, quando c'era da dare la spallata decisiva al campionato.

Per questo la società ha già bloccato Thorgan Hazard: il belga classe 1993 sarà il primo acquisto ufficiale in vista della prossima campagna di mercato, come lui stesso ha annunciato subito al termine del match in cui il Borussia Moenchengladbach, il suo attuale club, ha perso nell'ultimo turno proprio contro il BVB. Il fratello d'arte si aggregherà alla squadra a partire dal primo luglio e verrà pagato una cifra compresa tra i 30 e i 40 milioni di euro, qualche spicciolo in più rispetto ai 22 che il Dortmund verserà nelle casse dell'Hoffenheim per Nico Schulz.

È notizia di queste ora infatti la chiusura della trattativa tra i biancoblu e la società con sede nella regione della Ruhr. Schulz, 26 anni, lascerà la piccola matricola tedesca per trasferirsi in giallonero dopo due stagioni giocate a grandi livelli, durante le quali si è tolto lo sfizio non solo di diventare un titolare inamovibile per Julian Nagelsmann ma anche, più recentemente, di esordire con la maglia della nazionale tedesca.

Il Borussia Dortmund progetta il futuro: in arrivo Nico Schulz

Schulz firmerà fino al 2024 e andrà a occupare un posto molto importante in rosa, visto che Marcel Schmeltzer ha ormai imboccato la strada verso la discesa e Raphael Guerreiro - ammesso che non venga ceduto - si è ormai spostato a giocare da centrocampista. Terzino sinistro dall'ottimo passo, l'ex Hoffenheim può ricoprire diverse posizioni lungo tutto l'out mancino, visto che si disimpegna sia da laterale basso che da esterno a tutta fascia. Una caratteristica, quella della duttilità, che lo rende un elemento particolarmente spendibile per il contesto Borussia Dortmund, in un sistema di gioco sempre molto fluido e in evoluzione.

Nato a Berlino, è entrato a far parte del vivaio dell'Hertha all'età di 7 anni, strappato dal colosso tedesco a una piccola società di periferia. Con la squadra della capitale ha percorso tutta la trafila del settore giovanile passando in prima squadra nel 2010. Le sue prime stagioni, nonostante la società non se la passasse benissimo, lo hanno imposto all'attenzione generale, tanto da convincere il Borussia Moenchengladbach a investirci su quasi 4 milioni di euro. Due anni dopo ecco l'occasione chiamata Hoffenheim, grazie al quale Schulz ha esordito anche in Champions League.

Per assicurarselo il Borussia Dortmund si appresta a spendere una cifra dieci volte più alta di quella che ne aveva caratterizzato l'ultimo cambio di maglia: nelle ultime due stagioni, l'esterno sinistro ha messo insieme 71 presenze segnando solo 4 gol, fondamentale nel quale effettivamente dovrebbe cercare di crescere in qualche modo. Però è un elemento tatticamente molto prezioso, a tal punto che il suo nome pare sia stato fatto in prima persona da Favre, uno che ama particolarmente questa tipologia di calciatori. In giallonero Schulz troverà una piazza molto calda e soprattutto potrà tornare a calcare il palcoscenico della coppa europea più importante, magari candidandosi seriamente per una maglia della Germania in vista del prossimo Europeo.