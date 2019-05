5 incontri da fare dopo UFC Rochester

UFC Rochester ha regalato un bello spettacolo ai fan newyorkesi, rispettando le promesse alla vigilia dell'evento. Quali sono i match che potrebbero soddisfare i palati di spettatori ed addetti ai lavori?

di Giovanni Bongiorno - 21/05/2019 10:21 | aggiornato 21/05/2019 10:25

Torna l'appuntamento col nostro fanta-matchmaking. Dopo UFC Rochester delle certezze balenano nella mente degli appassionati. Prima, più importante: Rafael dos Anjos è un peso welter davvero completo. Dopo aver sottomesso Kevin Lee nel main event, il brasiliano ha certificato la propria qualità, ponendosi sotto Kamaru Usman e Colby Covington, contro i quali è uscito sconfitto per decisione unanime.

Da quando è nei welter, dos Anjos ha costruito prestazione dopo prestazione la sua reputazione di grande fighter. Tentando di ripetere la corsa al titolo di cui è stato protagonista nella categoria sottostante, il brasiliano si è scontrato con due campioni, Kamaru Usman e Colby Covington, contro i quali non è riuscito ad uscire vincitore. Ciononostante, dos Anjos è parso molto più a suo agio nella categoria al limite delle 170 libbre.

Si è molto discusso di un probabile match contro Santiago Ponzinibbio, ma RDA dopo le ultime uscite e la vittoria schiacciante su Kevin Lee merita sicuramente di meglio. Il Fenomeno di Motown non è riuscito a superare la tempesta e la pressione del brasiliano, che ha fatto fede sulla propria esperienza, ha fatto sfogare lo statunitense e alla fine lo ha fatto cadere nella sua trappola, sottomettendolo con una arm-triangle choke. Contro chi merita di andare dunque RDA?

Rafael dos Anjos scambia colpi pesanti con Colby Covington

UFC Rochester, 5 match da fare per accontentare i fan

Dos Anjos è un ex campione dei pesi leggeri UFC e la sua carriera, da quando fa parte della più importante promotion di MMA al mondo, è decollata grazie allo status altissimo e continuativo delle sue battaglie contro avversari di prim'ordine. Contro chi dovrebbe combattere adesso il brasiliano?

Rafael dos Anjos vs Tyron Woodley

L'ex campione dei pesi welter UFC è stato costretto ad abbandonare il suo match contro Robbie Lawler a causa di un infortunio. Al suo ritorno però potrebbe trovare qualche cambiamento nei ranking; con dos Anjos in ascesa dopo la vittoria su Lee e Lawler che avrà probabilmente già combattuto, un match contro il brasiliano potrebbe accontentare addetti e fan. RDA soffre i wrestler, ma ha dimostrato compostezza contro Lee, oltre che un'ottima gestione di angolazioni e distanze. Inoltre le sua indiscutibili qualità nello striking lo rendono un pericolo per chiunque. Per tentare un assalto alla top 3 sarebbe necessario affrontare l'ex numero uno di categoria. Voi preferireste vedere dos Anjos contro Woodley o contro Ponzinibbio?

Ian Heinisch vs Omari Akhmedov

La vittoria per certi versi inaspettata di Ian Heinisch su Antonio Carlos jr., parso stanco sia mentalmente che fisicamente dall'inizio del secondo round, ha aperto le porte a varie opportunità per l'atleta del Colorado. Una delle più interessanti potrebbe essere quella di un match contro il durissimo Omari Akhmedov, ottimo grappler con una solida base nello striking. Il russo, dopo il pareggio contro il nostro Marvin Vettori, ha ottenuto una vittoria - per certi versi anch'essa inaspettata - contro il veterano Tim Boetsch lo scorso marzo. Il match fra i due potrebbe facilmente trasformarsi in una battaglia epica dai risvolti imprevedibili.

UFC, Omari Akhmedov, 31 anni

Felicia Spencer vs Cris Cyborg

Chi meglio di Cris Cyborg per contrastare la donna che ha appena battuto Megan Anderson? La brasiliana è stata sconfitta in maniera netta dalla sua connazionale Amanda Nunes, ora campionessa anche della categoria al limite delle 145 libbre. Felicia Spencer ha mostrato di avere grandi qualità nell'arginare lo striking di una fighter pericolosa e dalle lunghe leve come Megan Anderson, che fa anche della gestione delle distanze uno dei suoi punti forti. La Spencer ha saputo annullare quel gap, portando a terra la sua avversaria e finalizzandola. Adesso, un match fra lei e Cyborg risulterebbe fondamentale per entrambe.

Cris Cyborg, 33 anni

Michel Pereira vs Elizeu Capoeira

Ha fatto rumore anche la vittoria, nella card preliminare, del brasiliano Michel Pereira. Pereira, dallo stile non convenzionale e poco ortodosso, ha affondato in maniera semplice Danny Roberts, mostrando grande abilità elusive e potenza esplosiva all'interno della gabbia. I più attenti non avranno mancato di notare la relativa somiglianza stilistica col suo connazionale Elizeu Zaleski dos Santos, detto Capoeira, a quota 7-1 in UFC. Sebbene in termini di ranking sarebbe forse una scelta ingiusta nei confronti di dos Santos, in termini stilistici il match-up sarebbe a dir poco interessanti, con la promessa di un KO da una delle due parti.

What a debut that was! 😱



Michel Pereira stops Danny Roberts early at #UFCRochester last night! pic.twitter.com/gBxVvkI2lY — UFC Europe (@UFCEurope) May 19, 2019

Charles Oliveira vs Gregor Gillespie

la prova del 9 in ottica ranking per il brasiliano Charles "Do Bronx" Oliveira potrebbe essere quella di affrontare l'imbattuta stella Gregor Gillespie. Gillespie è un grappler fenomenale con ottime basi nello stand-up e nello striking ed ha praticamente dominato ogni avversario che gli si sia parato davanti. Potrebbe riuscire a far fronte al submission game del brasiliano, notoriamente un fighter che fa proprio del gioco a terra la propria principale chiave per la vittoria? Oliveira detiene il record del maggior numero di sottomissioni in UFC, ma il grappling roccioso di Gillespie non è mai stato messo davvero in discussione. Potrebbe essere il brasiliano a far tremare "The Gift"?