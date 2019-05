Tragedia in Bolivia, muore in campo l'arbitro Víctor Hurtado

La partita, proseguita e terminata 5-0 per il Club Always Ready (con ogni probabilità si credeva che le condizioni dell'arbitro fossero in via di miglioramento), si è giocata all'Estadio de Villa Ingenio di El Alto, l'impianto più "alto" del mondo situato a ben 4.090 metri sul livello del mare.

I giocatori in campo e gli assistenti si sono immediatamente resi conto della gravità della situazione e hanno chiamato lo staff medico. A nulla è servita la corsa in ospedale, dove Hurtado è arrivato già privo di vita.

Aveva solo 32 anni, Víctor Hugo Hurtado, l'arbitro tragicamente scomparso in campo durante la partita del massimo campionato boliviano tra Always Ready e Oriente Petrolero. Il fischietto ha avuto un arresto cardiorespiratorio e improvvisamente si è accasciato a terra.

Tragedia durante la partita del campionato boliviano tra Always Ready e Oriente Petrolero: l'arbitro 32 anni è morto per un arresto cardiorespiratorio.

