La squadra di Ancelotti domina contro gli uomini di Spalletti: reti di Zielinski, Mertens, Fabian Ruiz (doppietta) e Icardi su calcio di rigore.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 20/05/2019 01:31

Napoli-Inter è stato uno dei due posticipi della domenica valido per la 37ª giornata di Serie A, insieme a Juventus-Atalanta. I partenopei sono scesi in campo al San Paolo dopo la vittoria in casa della SPAL nell'ultimo turno per 2-1. Una vittoria anche per la squadra di Spalletti, che nel monday night di lunedì scorso ha superato il Chievo in casa 2-0.

La squadra di Ancelotti domina contro gli uomini di Spalletti: reti di Zielinski, Mertens, Fabian Ruiz (doppietta) e Icardi su calcio di rigore.

Il Napoli chiuderà la stagione con la trasferta di Bologna, mentre l'Inter giocherà in casa contro l'Empoli. Entrambe le gare si disputeranno domenica 26 maggio, in contemporanea con tutte le altre. L'orario, però, è ancora da stabilirsi. Ma adesso ecco il video dei gol e degli highlights di Napoli-Inter: