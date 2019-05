Quella per rimanere nella massima serie ed evitare la retrocessione è diventata una vera bagarre: ci sono quattro squadre in lotta e Fiorentina-Genoa diventa uno spareggio.

di MarcoValerio Bava - 20/05/2019 10:56 | aggiornato 20/05/2019 11:01

È diventata una vera e propria bagarre, la corsa per rimanere in Serie A si deciderà all'ultima giornata e in lotta ci sono adesso quattro squadre. La vittoria del Parma sulla Fiorentina, grazie all'autogol di Gerson, ha tirato fuori dall'inferno i ducali che a quota 41 potranno vivere con serenità l'ultimo turno all'Olimpico contro la Roma in quella che poteva diventare invece un crocevia fondamentale per rimanere nella massima serie.

L'Udinese, a quota 40 punti, è salva anche perdendo le prossime due perché sfrutta scontri diretti e classifica avulsa. Discorso diverso per la Fiorentina di Vincenzo Montella che da quando è subentrato non ha mai vinto e messo in fila cinque sconfitte nelle ultime cinque giornate. Un crollo verticale che quindi ha portato i viola a soli tre punti dalla zona retrocessione.

Più rilassato il Bologna che oggi giocherà a Roma contro una Lazio già sicura dell'Europa League dopo la vittoria in Coppa Italia, ai felsinei basta un punto per poi incontrare il Napoli la prossima domenica con tutta la tranquillità del mondo. Più complicata la situazione di Genoa ed Empoli che all'ultima giornata incontreranno, entrambe fuori casa, rispettivamente Fiorentina e Inter.

Serie A, lotta salvezza da brividi

Bologna (40 punti) : la squadra di Mihajlovic sarà impegnata all'Olimpico contro la Lazio e se dovesse arrivare anche solo un punto a quel punto sarebbe salva. Se invece dovesse perdere a Roma, ecco che il Bologna avrebbe comunque due risultati su tre nell'ultimo turno al Dall'Ara contro il Napoli. Occhio però agli scontri diretti che non sono per nulla favorevoli ai rossoblu che se arrivassero terzultimi, a quota 40, alla pari con Fiorentina, Genoa e Udinese sarebbero retrocessi per la classifica avulsa. Mentre (considerando l'Empoli vincente a Milano) e appaiati a 40 con Genoa e Fiorentina sarebbe in B se il Grifone non dovesse vincere a Firenze con almeno due gol di scarto.

Fiorentina (40 punti) : al Franchi, domenica prossima, andrà in scena un vero e proprio scontro salvezza. I viola rimangono in Serie A se non perdono o se l'Empoli non vince a San Siro. Ma anche in caso di sconfitta con un gol di scarto e arrivo a pari punti con Bologna e Genoa. La Fiorentina non retrocede anche in caso di arrivo a pari punti con Udinese, Bologna e Genoa.

Empoli (38 punti) : il successo roboante ottenuto contro il Torino ha portato i toscani fuori dalla zona retrocessione. Restano ora 90' molto complicati, perché a San Siro l'Empoli affronterà un'Inter a caccia dei tre punti per la certezza Champions. La squadra di Andreazzoli si salva se vince a Milano o se fa gli stessi punti del Genoa nell'ultima giornata; in caso di arrivo a pari punti con il Grifone, invece, sarebbe retrocessa per la peggior differenza reti negli scontri diretti

Genoa (37 punti): la squadra di Prandelli si è complicata tremendamente la vita e ora non le resta che vincere a Firenze per avere buone chance di salvezza. Attenzione. Però. Potrebbe non bastare: se il Genoa vincesse con un gol di scarto, nel frattempo l'Empoli facesse bottino pieno a San Siro e l'Udinese perdesse con il Cagliari, allora retrocederebbe arrivando a pari punti con i viola e i friulani essendo penalizzati dalla peggior differenza reti negli scontri diretti. Tuttavia, se l'Empoli perdesse contro l'Inter, ecco che al Genoa potrebbe anche bastare un punto nell'ultimo turno per rimanere in Serie A.