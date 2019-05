La Juventus chiuderà la sua stagione al Ferraris, nel match contro la Sampdoria, mentre l'Atalanta ospiterà il Sassuolo. Entrambe le gare, come le altre, si giocheranno domenica 26 maggio in contemporanea, orario da definire. Ma adesso ecco il video dei gol e degli highlights di Juventus-Atalanta:

Alla rete di Ilicic risponde Mandzukic. Pareggio preziosissimo per i nerazzurri di Gasperini, che raggiungono l'Inter a quota 66 punti e sono terzi in classifica. In casa Juventus è festa Scudetto e lacrime per gli addii di Barzagli e Allegri.

Juventus-Atalanta è stato uno dei due posticipi delle 20.30 della 37ª giornata di Serie A , insieme a Napoli-Inter. I bianconeri sono scesi in campo dopo la sconfitta dell'Olimpico nell'ultimo turno contro la Roma, e soprattutto dopo l'annuncio dato in settimana della separazione con Allegri. L'Atalanta, invece, si è presentata all'Allianz Stadium dopo aver vinto 2-1 contro il Genoa nella scorsa giornata, ma i ragazzi di Gasperini hanno anche giocato la finale di Coppa Italia mercoledì, finale vinta dalla Lazio.

