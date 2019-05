Le parole del presidente giallorosso sulle critiche ricevute per il mancato rinnovo di contratto di De Rossi: "Gettino pure me**a su di me...".

di Redazione Fox Sports - 20/05/2019 10:51 | aggiornato 20/05/2019 12:58

La tensione resta altissima in casa Roma, ancor di più dopo il pareggio a reti bianche maturato in casa del Sassuolo. Un risultato che ha praticamente estromesso i giallorossi dalla corsa alla prossima Champions League. Ma il clima nell'ambiente è incandescente soprattutto per quanto successo a Daniele De Rossi.

Com'è noto la società ha deciso di non rinnovare il contratto al centrocampista e gli ha offerto un ruolo da dirigente. Il numero 16 vuole però continuare a giocare e quindi a fine stagione accetterà una delle tante proposte che gli arriveranno.

I tifosi non hanno minimamente digerito questa scelta della dirigenza e da giorni stanno protestano senza soluzione di continuità. Una protesta che a quanto pare non sembra fare breccia nel presidente James Pallotta, che - riporta Il Messaggero - ha dichiarato: "Se vogliono gettare me**a su di me bene, ma io non torno indietro".