L'idea del presidente Pallotta è quella di affidare all'ex capitano il nuovo incarico al termine della stagione in corso. L'annuncio può arrivare già la prossima settimana.

di Franco Borghese - 20/05/2019 11:49 | aggiornato 20/05/2019 11:53

Una risposta forte alla piazza. Perché in un momento così delicato serve un segnale. Il presidente della Roma James Pallotta è stato colpito dalle proteste e dalle contestazioni dei tifosi degli ultimi giorni. Viene accusato di dare poca importanza alla storia, al romanismo. L'addio di Daniele De Rossi, in tal senso, è stato un colpo al cuore per tutti. Ora però Pallotta passa al contrattacco.

In molti puntano il dito contro la società perché non avrebbe un programma delineato. Da quando Monchi si è dimesso dall'incarico di direttore sportivo, la Roma ha dato l'impressione di vivere alla giornata, senza preoccuparsi troppo del futuro, al punto che in molti avevano perfino ipotizzato che Francesco Totti potesse dimettersi dal suo ruolo di dirigente proprio perché poco convinto dalle mosse della società. Ora però Pallotta è pronto a rispondere con i fatti a tutte le critiche.

Il presidente della Roma ha proposto all'ex capitano di ricoprire il ruolo di direttore tecnico. L'incarico comincerebbe al termine della stagione attuale, motivo per il quale l'annuncio potrebbe arrivare già la prossima settimana. Per Totti sarebbe una promozione, un evidente passo in avanti nella carriera dirigenziale. E potrebbe incidere molto di più di quanto non faccia adesso.

Il nuovo incarico di Totti, nel caso in cui dovesse accettarlo, sarebbe un evidente passo verso i tifosi, verso i loro desideri. E smentirebbe in parte le parole pronunciate da De Rossi in conferenza stampa:

La sensazione è che da dirigente si possa incidere poco. Questo anche se conosciamo bene l'ambiente.

Così De Rossi aveva spiegato la decisione di rifiutare l'incarico di vice Ceo che gli aveva proposto la Roma. Totti verrà invece messo a contatto con tutte le decisioni di campo. L'ultima parola sarebbe sempre la sua: dalla scelta dei giocatori al rapporto continuo con l’allenatore, l'ex capitano verrebbe coinvolto nella gestione quotidiana dello spogliatoio. Totti non ha ancora ufficialmente accettato l'incarico, ma è proprio quella da direttore tecnico la poltrona che lui stesso aveva richiesto per poter incidere di più.

Si tratta di una decisione importante di Pallotta che dopo un periodo di difficoltà e confusione vuole ripartire. E vuole riavvicinarsi alla piazza. Perché in un momento così delicato il presidente doveva dimostrare di voler ripartire. E il segnale ora è effettivamente arrivato.