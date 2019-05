E all'improvviso Toni Kroos rinnova il suo contratto col Real Madrid. Il centrocampista tedesco, 43 presenze, 1 gol e 6 assist in stagione, ha ufficialmente prolungato fino al 2023. Arrivato a Madrid nel 2014, il 29enne aveva già rinnovato nel 2016.

Stavolta però la sua firma è arrivata un po' a sorpresa perché quasi tutti in Spagna lo davano come sicuro partente. E invece alla fine ha firmato, convinto anche da Zinedine Zidane che è risultato decisivo nella sua scelta.

Ovviamene ho parlato con lui, non vi dico cosa ci siamo detti - ha detto Kroos in conferenza al fianco di Florentino Perez - ma posso assicurarvi che sarò un giocatore importante il prossimo anno. Non ho mai pensato di andare via nonostante quelli di AS dicessero il contrario