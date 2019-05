Le parole del presidente degli azzurri sul centrocampista giallorosso, l'attaccante nerazzurro e Massimiliano Allegri.

di Redazione Fox Sports - 20/05/2019 11:59 | aggiornato 20/05/2019 17:28

Da De Rossi a Icardi, passando per Allegri. Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, parla di tutti i temi più caldi del momento e per un attimo accantona il suo club. A margine della Race of the Cure, gara podistica andata in scena ieri a Roma, ha detto:

Prenderei subito De Rossi, anche con problemi fisici e anagrafici è un uomo di sport. Sono convinto che resterà un vincente anche in un'altra squadra. Per quanto riguarda Icardi, lo volevo tre anni fa quando lo contattai. Oggi abbiamo Milik che è un gradissimo centravanti

Su Allegri:

Dopo cinque anni non è facile motivare giocatori e pubblico. Agnelli ha fatto un discorso inappuntabile, dicendo che la società è centrale in ogni decisione. Credo sia giusto che la dirigenza si preoccupi e vada avanti. E per andare avanti è normale che ci voglia un rinnovamento. Allegri per me andrà al Bayern Monaco o al PSG. Il Bayern Monaco è la sede più adatta per uno come lui, forse si potrà togliere la soddisfazione di vincere la tanto agognata Champions League

