Petrucci e Dovizioso protagonisti di una sfida sul filo del rasoio a Le Mans, ma senza azzardare mosse che avrebbero potuto compromettere l'armonia del box. Petrux: "Debitore verso il Dovi".

La tappa di MotoGP a Le Mans ha regalato una vittoria un po' noiosa di Marc Marquez, ma una emozionante sfida sul filo del rasoio, per la seconda posizione, tra Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci. Un corpo a corpo che in altre circostanze avrebbe rischiato di sollevare tensioni all'interno del box Ducati. E invece alla fine della gara i due compagni di squadra si stringono la mano e già dal giorno dopo torneranno ad allenarsi insieme.

Un binomio unico nel mondo della MotoGP che regala emozioni anche nelle parole di Petrux, quando davanti alle telecamere ringrazia l'amico e rivale Dovizioso per tutto quello che ha fatto e continua a fare. Dallo scorso inverno Andrea e Danilo non solo condividono la stessa moto, ma anche città di residenza, allenamenti, amici, tempo libero. Mai nella storia del Motomondiale abbiamo assistito a due compagni di box così affiatati e pronti a collaborare anche in pista. Già nei test invernali hanno dettato un nuovo modo di concepire l'evoluzione del prototipo con dei long run in coppia, necessari non solo per studiare l'aerodinamica della Desmosedici in scia, ma anche per far comprendere a Petrucci come eseguire al meglio certe traiettorie.

Il suo arrivo al posto di Jorge Lorenzo ha portato maggior serenità nella scuderia di Borgo Panigale, d'altronde i due alfieri lottano per obiettivi differenti: Dovizioso per il titolo MotoGP, Danilo per il rinnovo di contratto. Il podio francese è un grande punto a favore del pilota umbro che dovrà riconfermare l'ottima prestazione nelle prossime gare, già a cominciare dal prossimo round al Mugello. A quel punto team e pilota saranno pronti per sedersi a tavolino e allungare il contratto fino alla fine del 2020.

A Le Mans qualsiasi coppia di piloti avrebbe lottato con la lama tra i denti per il secondo posto. Invece Danilo Petrucci ci ha provato, ma senza rischiare, ha azzardato il sorpasso, ma facendo attenzione a non ripetere quanto successo in Argentina nel 2016 tra Dovi e Iannone, entrambi a terra prima del traguardo per una manovra scomposta del pilota di Vasto.

All'inizio della gara Marc non aveva un ritmo esagerato, stava capendo le condizioni - ha raccontato Petrux a Sky Sport -. Poi mi ha passato Miller, la curva dopo sono andato largo e ho perso due posizioni. Due giri dopo sono andato ancora largo per recuperare e sono finito sesto, mi son detto 'non è vero'. Mi sono messo giù e sono andato a riprenderli. Nel finale ero un po' più veloce in ingresso curva, Andrea era più bravo in accelerazione, quindi non riuscivo mai a finire vicino a lui. E succedeva che frenavo e gli arrivavo molto vicino a centro curva e per passarlo ho faticato un bel po'.

Non nega di averci provato, ma confessa di non aver giocato duro. Perché prima che piloti bisogna essere umani, intelligenti, sensati. Un passo falso avrebbe potuto compromettere la corsa al titolo di Andrea, il rinnovo di Petrucci e, soprattutto, una grande amicizia.

Innanzitutto voglio ringraziare Andrea, questo podio è anche merito suo, lui mi ha adottato a Forlì, gli scrocco tutto a casa. Mi dà tantissimo, come consigli, come stile di vita, come tutto. Non mi sono risparmiato, ma non ho fatto l'ingresso brutto, non ho cercato di portarlo fuori. Potevo non andare largo quella volta in più e magari non avrei perso quel secondo che recuperare è stato duro... Andrea è una bravissima persona, sono andato ad abitare a Forlì che ero solo, mi ha ospitato nella sua famiglia, ogni sera siamo insieme ai suoi amici. Nel suo modo di fare gli rubo sempre qualcosa che possa essere utile. Vedere un pilota che ti carica la moto da cross quando andiamo ad allenarci non è una cosa che solitamente fa un pilota di MotoGP che si gioca il Mondiale. Quando siamo a casa siamo due amici.

Danilo Petrucci sa di aver compiuto un bel passo avanti per conquistarsi la fiducia della Ducati, ma non basta. Servirà riconfermarsi sui tracciati a lui favorevoli e far emeglio sui tracciato dove tradizionalmente la Desmosedici è in difficoltà.