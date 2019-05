Juventus, Allegri sul futuro: "Se trovo la situazione giusta, non mi fermo"

Le parole del tecnico bianconero dopo l'1-1 con l'Atalanta.

di Redazione Fox Sports - 20/05/2019 00:36 | aggiornato 20/05/2019 00:41

L'ultima di Massimiliano Allegri allo Stadium da allenatore della Juventus. Il tecnico livornese ha salutato quelli che tra pochi giorni saranno i suoi ex tifosi. Lo ha fatto in occasione del match contro l'Atalanta pareggiato 1-1 in virtù delle reti segnate da Ilicic e Mandzukic. Nel post-partita Allegri ha parlato così a Sky Sport, rispondendo prima di tutto alla domanda che tutti si stanno facendo in questo momento: chi prenderà il suo posto?

Non lo so, sicuramente la società farà la scelta migliore per portare avanti questa squadra vincente. In questa stagione c'è il rammarico per com'è andata la Champions League, ma siamo arrivati al doppio confronto con l'Ajax in condizioni non ottimali. È stato sottovalutato il fatto che dopo la partita di Madrid ho dovuto mettere a riparo il campionato. Il passaggio del turno con l’Atletico Madrid è una cosa difficilmente ripetibile nel calcio, anche se poi siamo stati smentiti perché il Liverpool ha fatto lo stesso con il Barcellona. Ma io ho voluto chiudere il discorso in campionato. Dovevamo arrivare a determinate partite con una grande vantaggio, anche per mettere ko psicologicamente il Napoli. La gente pensava all’Atletico Madrid, io pensavo a vincere con il Bologna. Da gennaio poi siamo andati a rincorrere i giocatori non in condizione

Allegri ha proseguito:

Tutto questo è normale quando alleni una grande squadra come la Juventus. Abbiamo schierato 37 formazioni differenti, un po’ per gli infortuni e un po’ per le tante partite giocate. La squadra ha sempre risposto bene. Tutti dicono che il campionato sia facile, ma non lo è. La squadra lo ha fatto diventare facile. Vincere è sempre complicato, soprattutto dopo sette anni. Lascio un’ottima squadra, fatta di ottimi calciatori, pronti a rivincere il campionato e fare una grande Champions. Tutto l’ambiente è cresciuto da quando sono arrivato. C'è stata una crescita costante, la spensieratezza dovrà essere la forza per inseguire la Champions League

Juventus, Allegri sul futuro: "Anno sabbatico? Mi devo divertire"

A questo punto Allegri si focalizza sul suo futuro:

Anno sabbatico? Indipendentemente da quella che può essere la possibilità di allenare, io faccio sempre delle valutazioni tecniche sulla squadra. Cerco di capire come farla giocare in modo diverso, spostare un po' i giocatori. Quello è il mio divertimento. Se non mi diverto smetto di allenare. Non sono un abitudinario. Se non trovo qualcosa di diverso dentro di me e non sono me stesso, difficilmente posso fare un buon lavoro. Se ci sarà la situazione giusta riprenderò ad allenare, altrimenti mi fermo. Il Real Madrid? Ha Zidane che è un grandissimo allenatore. Parlare di altre squadre non ha senso. La vita è piena di imprevisti, bisogna essere bravi ad affrontarli e scegliere la situazione migliore. E non è facile

Poi torna sulla separazione:

Ho parlato con il presidente dopo l’Ajax e c’era l’idea di andare avanti. Poi nell’ultimo mese e mezzo le cose sono cambiate. Nella riunione che c'è stata non abbiamo parlato né di contratti, né di giocatori. Però ho capito che per il bene della Juventus era giusto finire. La società giustamente ha preso questa decisione perché altrimenti a ottobre ci saremmo ritrovati in mezzo a problematiche da cui era difficile venire fuori. Va bene così

Su Andrea Agnelli:

Il presidente è stato fantastico. Ho avuto la fortuna di arrivare al Milan e di farmi presentare dal presidente Berlusconi. Ma parlò un’ora e un quarto lui, io non dissi una parola e il giorno dopo venni dipinto come uno "yes man". Il fatto che Andrea Agnelli mi abbia accompagnato all’uscita è stato bellissimo. Ora non me ne rendo conto, ma più avanti magari mi ricorderò di aver fatto un buon lavoro. Sono stato fortunato, Milan e Juventus sono due mondi diversi. Ho avuto la fortuna di imparare molto in tutti e due i club

Spazio per una battuta sulla Roma: