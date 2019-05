Se n'è andato nella sua casa di Zerbolò, in provincia di Pavia, il giovane Maicol Lentini: combatteva da tempo contro una brutta malattia che nel 2017 l'aveva costretto a lasciare il calcio.

2 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 20/05/2019 17:03 | aggiornato 20/05/2019 19:08

L'ha portato via una di quelle malattie contro cui non si può far nulla, un male che nel gennaio del 2017 l'aveva costretto a lasciare le giovanili dell'Inter. Da allora il 15enne Maicol Lentini ha combattuto come un leone com'era solito fare in campo con la maglia nerazzurra, colori che un giorno sognava di indossare su grandi palcoscenici.

Maicol è volato via dopo aver accusato un malore nella sua casa di Zerbolò, in provincia di Pavia, dove si stava curando da tempo. Ultimamente erano arrivate notizie confortanti sulla sua salute, oggi è giunta quella che nessuno avrebbe mai voluto ascoltare.

L'Inter lo ha ricordato così sul proprio sito ufficiale:

FC Internazionale Milano partecipa commossa al dolore per la scomparsa del giovane Maicol Lentini. Proprietà, dirigenti, il Settore Giovanile nerazzurro, di cui Maicol ha fatto parte, squadra e tifosi si stringono attorno alla sua famiglia in questo giorno di grandissimo dolore

Ha manifestato la propria vicinanza alla famiglia anche la Curva Nord interista, che nel 2017 gli aveva dedicato uno striscione in occasione del match contro il Chievo.