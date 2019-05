Il padre dell'attuale pilota della Red Bull non esclude il trasferimento futuro in un altro team per cercare di vincere il titolo.

0 condivisioni

di Matteo Bellan - 20/05/2019 18:26 | aggiornato 20/05/2019 18:31

Max Verstappen è uno dei migliori talenti della Formula 1 e la sensazione è che sia pronto per lottare per il titolo. Ha solo 21 anni, ma è già alla quinta stagione nel campionato e il suo bottino finora è buono: 5 vittorie e 24 podi in 86 gare disputate.

Ovviamente il sogno del driver olandese è quello di vincere il Mondiale, però con la Red Bull non gli è possibile al momento. In queste stagioni la scuderia austro-inglese non ha avuto una monoposto da titolo. Ha permesso ai propri piloti di vincere qualche GP e di salire sul podio, però non è mai stata all'altezza di battagliare con la Mercedes per l'obiettivo più importante. E molte volte è stata anche inferiore alla Ferrari.

Verstappen ha una grande considerazione di sé stesso, ritiene di essere al livello di Lewis Hamilton e di poter duellare con lui con una macchina vincente. Ha ribadito il concetto in più occasioni, auspicando che nel frattempo Red Bull riesca a colmare il gap dalla Mercedes. Nell'attuale campionato di Formula 1 la scelta di puntare sui motori Honda si è rivelata tutto sommato azzeccata, però manca ancora qualcosa per il salto di qualità.

Formula 1, Max Verstappen sogna il titolo: in futuro potrebbe lasciare la Red Bull

Formula 1, il padre di Max Verstappen "spaventa" la Red Bull

Verstappen spesso si è detto fiducioso sulla crescita della competitività della monoposto austro-inglese. Era difficile pensare che nel 2019 si potesse subito vincere, dato che si tratta del primo anno con una power unit Honda che solo recentemente ha fatto grossi passi avanti. Infatti, il triennio 2015-2017 di partnership con McLaren fu disastroso. Nel 2018 con la fornitura alla Toro Rosso si sono visti miglioramenti e finalmente quest'anno i propulsori giapponesi hanno mostrato di essere all'altezza a livello prestazionale, al netto di qualche problema di affidabilità che andrà eliminato.

Il giovane pilota olandese sta dando il massimo ed è terzo, davanti ai piloti Ferrari, nella classifica dell'attuale campionato di Formula 1. Chiaramente ciò non gli basta, il suo obiettivo è vincere ed auspica di poter conquistare almeno qualche GP durante la stagione per poi puntare al titolo nel 2020. Intanto il padre, Jos Verstappen, ai microfoni del quotidiano olandese De Telegraaf mette in dubbio il futuro del figlio in Red Bull.

Ovviamente è deluso dal fatto di non poter vincere - spiega l'ex pilota - e capisco che sia irritato quando gli viene chiesto se sia contento della sua posizione. Per adesso è un bene che rimanga in Red Bull, ma dovremo valutare cosa fare nei prossimi anni. L'obiettivo è diventare campione più rapidamente possibile. Serve essere sull'auto giusta al momento giusto. Pensavamo che potesse andare meglio quest'anno, ma Mercedes ha una macchina migliore. È possibile che Max non riesca a vincere nessuna gara nel 2019.

Papà Verstappen non è contentissimo della situazione del figlio in Red Bull. Si aspettava che la monoposto fosse più competitiva e auspica che lo diventi, dato che sono previsti ulteriori aggiornamenti importanti nel corso della stagione. Ma è normale che uno come Max inizi a guardarsi attorno per il futuro, se la scuderia di Milton Keynes non gli darà garanzie tecniche per poter ambire al titolo. Il contratto attuale scade nel 2020 e non gli mancheranno offerte.