EA Sports lancia le due Sfide Creazioni Rosa utili ad ottenere le due carte TOTS Premier League: preparate i crediti, però, perché ce ne vorranno parecchi!

di Massimiliano Rincione - 20/05/2019 11:41 | aggiornato 20/05/2019 15:45

Volete due TOTS della Premier League, ma non avete voglia di spendere un sacco di soldi per spacchettare? Siamo qui per aiutarvi. Certo, vi serviranno non pochi crediti, ma quantomeno avrete un risultato certo seppur con uno sforzo medio-alto! Partiamo, però, dall'inizio: in FIFA 19, come ben saprete, è già cominciato il periodo dei TOTS, con la rosa della Premier League che è stata recentemente resa nota. Tanti i top player inseriti, da Van Dijk ad Harry Kane, passando per Salah, Aguero, Alisson e Hazard. A questi si sono poi andate ad aggiungere diverse carte ottenibili tramite il raggiungimento di alcuni obiettivi - Rice, Digne - o attraverso delle Sfide Creazioni Rosa.

Stiamo parlando, nello specifico, di Ryan Fraser TOTS e Andros Townsend TOTS Moments. Due esterni, dunque, utili a rinforzare non poco le vostre corsie! Per ottenere l'ala di proprietà del Bournemouth nella sua versione con overall 90 servirà completare tre mini-SBC su FIFA 19: la prima, denominata Premier League, richiederà la presenza tra gli 11 di un giocatore proveniente dal massimo campionato inglese, a cui bisognerà aggiungere almeno due giocatori della Squadra della Settimana. L'intesa richiesta sarà di 85, mentre la valutazione della rosa non dovrà essere inferiore ad 83. Per quanto riguarda Rosa con Valutazione 84, invece, l'overall richiesto è pari a quello scelto per il nome della SBC. Servirà, però, almeno un membro del TOTW e un'intesa minima di 80. Stesso discorso per Rosa con Valutazione 85, che richiederà però - oltre all'overall più alto - una intesa inferiore, pari a 70.

Per quanto riguarda Townsend, invece, le SBC per ottenere la sua carta 88 su FIFA 19 saranno soltanto due: una, chiamata Inghilterra, richiederà tra i requisiti minimi un giocatore inglese, uno del Team of the Week e una valutazione minima dell'intera squadra di 84, a cui bisognerà aggiungere una intesa pari o superiore ad 80. Si sale di un punto di overall, invece, nella Sfida Premier League, che richiederà anche un giocatore proveniente dal suddetto campionato ed una intesa minima di 75.

EA Sports FIFA 19: il Team of the Season della Premier League.

FIFA 19: quanto costano le SBC Fraser e Townsend?

Qui si arriva al tasto forse più dolente: quanto costano le Sfide Creazioni Rosa per Andros Townsend e Ryan Fraser? Non tantissimo, in realtà, specie se ci rapportiamo al valore del giocatori. L'esterno del Crystal Palace, infatti, sarà vostro spendendo qualcosa come 150-160mila crediti per le SBC, mentre per quanto riguarda l'ala del Bournemouth bisognerà salire a 200-220mila crediti. Operazioni dispendiose, certo, ma che vi permetteranno - in caso di completamento - di vantare in squadra due TOTS davvero molto forti!