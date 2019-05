Il Corsaro assolto dall'accusa di evasione fiscale nel giorno del funerale di suo padre Pietro. Secondo il Tribunale di Roma "il fatto non sussiste".

di Luigi Ciamburro - 20/05/2019 17:08 | aggiornato 20/05/2019 19:13

Durante il week-end di gara a Le Mans Max Biaggi ha dovuto lasciare in fretta e furia il paddock con il primo volo del sabato mattina diretto verso Roma. Prima dell'alba era giunta la telefonata che annunciava la drammatica notizia della morte di suo padre Pietro, 77 anni, con cui ha condiviso la vita privata e professionale. Il Corsaro domenica è volato a Monte Carlo per riunirsi, almeno per un giorno, all'ex compagna Eleonora Pedron, per condividere un giorno importante come la prima comunione del secondogenito Leon.

Oggi alle ore 15:00 si sono tenuti i funerali, presso la Chiesa di Santa Maria delle Grazie a Roma, del padre. Figura molto nota nel paddock, il ‘Sor Pietro’ come era soprannominato, ha seguito la carriera di Max Biaggi fin dai primi passi da pilota sulla pista di Vallelunga e nell’impegno con la Sport Production. Commerciante da tempo in pensione, è ricordato da tutti come una figura genuina e riservata, molto spesso presente durante il Gran Premi del Motomondiale.

Nel giorno delle esequie arriva una buona notizia per l'ex campione romano: l'accusa di evasione fiscale è caduta. Il giudice di Roma ha declinato l'accusa di fraudolenta residenza del Corsaro nel Principato di Monaco e sfruttamento dei diritti di immagine perché “il fatto non sussiste”. Secondo la Procura, che aveva chiesto la condanna ad un anno di reclusione, il sei volte iridato aveva evaso 18 milioni di euro.

Max Biaggi nel paddock del Motomondiale

Max Biaggi: "Vivo nel Principato per scelta di vita"

Il giudice Bruno Costantini ha accolto le conclusioni avanzate dalla difesa ed ha assolto Max Biaggi con la seguente formula: il fatto non sussiste. Il pm Giuseppe Olivo aveva chiesto un anno di reclusione per il campione di motociclismo, in quanto avrebbe trasferito fraudolentemente la residenza nel Principato di Monaco per non pagare le tasse. Una vicenda che risale al 2007, quando i diritti d'immagine del pilota erano amministratii dalla Media & Sport Management con sede a Londra. Dal 2011 a gestire la sua immagine è stata prima la Biaggi Racing e poi la Vuzela International Slu. Qui secondo la Procura si sarebbe consumata l'evasione fiscale, ma il Tribunale di Roma ha dato parere contrario.