I nottambuli conoscono già la fine di Game of Thrones, chi invece ieri sera è andato a letto presto non sa ancora come si concluderà la puntata conclusiva dell'ottava e ultima stagione della fortunata serie TV americana.

In queste ore non si parla d'altro, tutti sui social pensano a quello che potrebbe accadere. Tra questi anche Alessandro Del Piero, che su Instagram ha vestito i panni di Jon Snow e si è candidato a diventare il "Re dei Sette Regni".

"E se salissi io sul trono?", ha scherzato Del Piero, alias "Guardiano della notte". Anche Mario Gotze ha svelato la sua passione per la serie, pubblicando una foto in cui è ritratto sul trono accompagnata dal messaggio: "SPOILER, qui potete ammirare il Re dei Sette Regni".

SPOILER - Here you can see the king of the seven kingdoms pic.twitter.com/wtU0wG3BIK