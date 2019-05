L'attesissimo talento classe 2003, che ha firmato il suo primo contratto con gli Hoops a dicembre, ha giocato la sua prima partita nel professionismo.

di Andrea Bracco - 20/05/2019 12:56 | aggiornato 20/05/2019 13:00

Ci sono ragazzi che a 13 anni stanno scegliendo un indirizzo di scuola superiore, altri che a 16 si domandano che cosa vogliono fare da grandi e cosa riserverà loro il futuro. Problemi reali, che però non paiono toccare, almeno per il momento, Karamoko Dembelé, giovane trequartista del Celtic che durante l'ultimo turno di Championship scozzese si è preso il lusso di esordire in prima squadra a 17 anni ancora da compiere. Entrato al minuto 46 per sostituire Oliver Burke, nell'arco della ripresa ha confermato tutte le grandi doti messe in evidenza a livello giovanile, partecipando attivamente a più situazioni di gioco e mettendo lo zampino dell'azione del definitivo 2-1 sugli Heart of Midlothian.

Dembelé va ancora a scuola e i suoi ultimi anni si sono alternati esclusivamente tra banchi e campo da calcio, dove tutta la sua atavica timidezza viene stoppata in pausa per lasciare spazio a un'esuberanza non comune tra i suoi pari età. Il fatto che il suo nome non vi suoni nuovo può significare molteplici cose: in primis che un Dembelé (Moussa) di recente al Celtic ci è già passato, ottenendo anche discreti risultati a livello realizzativo. In secondo luogo, probabilmente vi sarete imbattuti in un post celebrativo della società durante lo scorso 24 dicembre, quando il Celtic ha annunciato la firma del primo contratto da professionista da parte dell'allora 15enne talento del vivaio.

Che sì, come potete ben intuire, ha bruciato le tappe più di chiunque altro, visto che all'età di 13 anni il ragazzino si è trovato a giocare in mezzo ai ventenni date le sue potenzialità clamorose, inesplorate e proprio per questo con margini di miglioramento incalcolabili. Dembelé è cresciuto tanto e deve tutto al club di Glasgow, che se lo è assicurato nel 2013 convincendo la famiglia di origine ivoriana a percorrere i chilometri che separano la città più hipster dell'intera Scozia dalla più attiva Londra, dove papà e mamma erano alla ricerca di un futuro migliore. Quello che, date le premesse, potrebbe essere riservato al piccolo Kaddy.

Ma chi è questo ragazzo che ha stregato le società di mezzo mondo esordendo così giovane? Nato nel 2003 nella periferia londinese, Dembelé è diventato famoso prima su Youtube e poi in campo. Sul web girano tantissimi suoi video nei quali mostra tutte le skills in suo possesso: controlli, tiri, colpi di tacco, sgasate in profondità e giocate d'alta scuola, sempre in quella posizione di mezzapunta nella quale molto spesso risulta un fattore determinante. L'appellativo di "new Messi" ovviamente non era nemmeno quotato, perché quando lo vedi accarezzare il pallone l'impressione è quella di essere di fronte a un predestinato.

Contro gli Heart ha toccato la sua prima palla dopo una manciata di minuti dal suo ingresso, sedendo un paio di avversari. I suoi numeri però non servono a irridere o dimostrare superiorità, ma semplicemente sono pezzi di bravura utili nel contesto di squadra. Confrontarsi con ragazzi più grandi lo ha aiutato molto a differenziare le soluzioni di gioco, come ha affermato lui stesso durante l'intervista rilasciata al sito del club subito dopo aver firmato il contratto che lo lega al Celtic fino al 2021. A confermarlo è anche Chris McCart, responsabile delle giovanili degli Hoops:

Karamoko gioca con l'intelligenza del veterano, ha la testa per arrivare in alto e qui c'è l'ambiente giusto per farlo crescere senza pressioni.

In effetti pare che la cosa stia funzionando molto bene. Il legame con la Scozia cresce giorno dopo giorno, anche se Dembelé al momento ha scelto di rappresentare la nazionale inglese dopo aver collezionato alcune presenze con la selezione scozzese. Questione di riconoscenza per il paese che lo ha ospitato, certo, ma anche la contestuale consapevolezza che per avere sbocchi importanti e visibilità la Championship scozzese è campionato perfetto dal quale partire per sviluppare una carriera.

Karamoko ha due fratelli, entrambi calciatori, e una sorella che lavora nel mondo della moda, ma a cucire con un pallone incollato ai piedi è più bravo lui. I genitori hanno lavorato molto sulla sua educazione, dandogli gli strumenti per crescere anche dal punto di vista della formazione di un proprio bagaglio culturale. Pochi giorni prima del suo esordio con il Celtic, il 16enne è stato informato che a breve ci sarebbe stato un esame di matematica da sostenere, quindi per i festeggiamenti bisognerà ripassare più avanti.

Aggregato in prima squadra dalla fine del 2018, Dembelé è sempre stato un pupillo di Brandan Rodgers, ex allenatore degli Hoops che più volte in passato ha espresso parole di apprezzamento per questo ragazzo dalle potenzialità ancora sconosciute. In campo però ce lo ha mandato Neil Lennon, uno che il club lo conosce bene e soprattutto è consapevole della politica da attuare sui giovani. Non conta l'età, ma essere pronti: per questo vedere un classe 2003 muoversi con naturalezza non deve stupire troppo, soprattutto sul finale di stagione e in un contesto così collaudato.

Il suo mancino ha ricevuto gli apprezzamenti di compagni e avversari, che a fine match gli hanno fatto i complimenti per il suo battesimo tra i grandi, probabilmente raccomandandogli di non montarsi la testa. Ma questi ostacoli, quando si parla di un ragazzo maturo come Kaddy, non dovrebbero rappresentare un problema. Il Celtic ha un diamante grezzo in casa, un talento che, nei prossimi anni, è destinato a fare grandi cose.