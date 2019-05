I partenopei hanno trovato l'intesa con il giocatore che potrebbe firmare un contratto triennale: ora manca quella con l'Atalanta.

di Daniele Minuti

Con l'1-1 trovato in casa della Juventus e arrivato grazie alla rete di Josip Ilicic, l'Atalanta allenata da Gasperini è ormai a un passo dalla clamorosa qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Ai bergamaschi basterà vincere contro il Sassuolo nell'ultima giornata o fare lo stesso risultato di Milan e Inter e di certo l'ultimo pensiero nella mente della dirigenza è il calciomercato.

I nerazzurri però potrebbero perdere a breve proprio il numero 72, grande protagonista insieme a Gomez e Zapata della fantastica cavalcata che per ora li ha portato al terzo posto nella classifica di Serie A.

Ilicic infatti, dopo aver vissuto una seconda giovinezza grazie alla cura Gasperini, potrebbe finalmente provare il grande salto nella prossima stagione: per lo sloveno infatti ci sarebbe il fortissimo interesse del Napoli.

Il Napoli vuole Ilicic: accordo raggiunto con lo sloveno

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, la società partenopea (che da tempo seguiva il giocatore) avrebbe raggiunto un accordo di massima con Ilicic: l'intesa sarebbe stata trovata sulla base di un contratto triennale che garantirebbe al fantasista un ingaggio da circa 2,2 milioni di euro a stagione.

Per il momento non è stata ancora intavolata una trattativa con l'Atalanta che pensa soltanto a portare a casa la qualificazione in Champions ma la speranza dei partenopei è quella di portar via lo sloveno da Bergamo nella sessione estiva di calciomercato per una cifra che gira intorno ai 12 milioni di euro.

Il contratto di Ilicic con l'Atalanta scade nel 2020 e per ora non ci sono stati passi avanti per quanto riguarda il suo rinnovo: Percassi spera di trattenere l'ex giocatore della Fiorentina, con un corposo aumento dell'ingaggio, ma Champions o meno il numero 72 potrebbe voler finalmente provare il salto in una squadra di prima fascia dopo essersi ritrovato.

L'offerta del Napoli potrebbe incidere fortemente sulla decisione di Ilicic di prolungare il contratto con l'Atalanta ma ogni scelta sarà presa dopo la sfida di domenica contro il Sassuolo. Che potrebbe essere la sua ultima partita in nerazzurro.