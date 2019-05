L'attaccante francese, votato miglior giocatore della Ligue 1, ha parlato in diretta TV: "Mi piacerebbe avere più responsabilità, a Parigi o magari anche da un'altra parte".

di Alberto Casella - 20/05/2019 09:29 | aggiornato 20/05/2019 09:34

Che lo abbia detto con la stessa naturalezza con la quale segna gol a raffica non cambia la sostanza: quello che conta è che le parole dette ieri sera da Kylian Mbappé in diretta TV pesano come macigni e hanno messo a rumore il calciomercato internazionale.

Capocannoniere della Ligue 1 con 32 gol realizzati - sono 38 complessivamente fra tutte le competizioni in stagione - il ventenne attaccante arrivato al PSG nell'estate 2017, è stato premiato nella serata di ieri come miglior giocatore e come miglior giovane del campionato francese.

Compìto ed elegantissimo in total black, nessuno strappo al dress code, Kylian ha parlato durante la cerimonia che era trasmessa in diretta televisiva. Lo ha fatto per ringraziare, certo, ma anche per enunciare i suoi propositi per il futuro, con una determinazione e una chiarezza al tempo stesso disarmanti e allarmanti, per il suo tecnico, presente in prima fila, per il suo club e per i suoi tifosi.

Calciomercato: Mbappé mette in allarme il PSG

Sì, perché Mbappé senza usare giri di parole ha, in pratica, aperto a un suo possibile trasferimento di mercato. Quando? Anche subito, a sentire le sue parole:

Dedico questo premio al mio presidente Nasser Al Khelaifi. Ma questa è stata la mia quarta stagione in Ligue 1 e sono forse giunto alla prima o seconda svolta in carriera. Credo sia forse giunto il momento di assumermi più responsabilità. Spero sia al PSG, e mi farebbe piacere, o magari altrove con un nuovo progetto.

Se non è una bomba questa, non aspettatene altre. Anche perché lo stesso concetto il bomber francese lo ha ribadito a fine serata davanti ai taccuini e ai microfoni dei giornalisti che lo attendevano all'uscita. Per chi non fosse stato sicuro di avere compreso bene le sue intenzioni, ha detto:

Credo fosse il momento di dirlo, perché io sono tutto d'un pezzo e quando dico una cosa è perché la penso. Se avrò più responsabilità al PSG, tanto meglio e con piacere. Oppure sarà da un'altra parte per una nuova sfida.

Mbappé ha vinto il titolo di capocannoniere della Ligue 1

Il Real Madrid dietro l'angolo

Più chiaro di così. E il calciomercato ribolle. Mbappé ha già messo in ombra Neymar nel club, nel rendimento in campionato e nel Mondiale di Russia e ora è pronto a sferrare l'ultimo decisivo attacco. Pagato 180 milioni di euro, contro i 220 del compagno di squadra, nel frattempo il ragazzo ha fatto sfracelli col PSG - in 86 match giocati è entrato in 91 reti: 59 gol e 32 assist - ed è diventato campione del mondo in Russia - e non esattamente da comprimario - e un suo trasferimento la prossima estate potrebbe far saltare il record del brasiliano e magari pure il tetto dei 300 milioni.

Col Barcellona vicino a Griezmann, il Manchester City in attesa di conoscere il suo futuro fra Champions League e FPF e il Manchester United ancora incerto sulla guida tecnica, in pole position c'è, indisturbato, il Real Madrid, l'unico club che in questo momento sembra in grado di avvicinare quelle cifre. Dopo l'addio a Cristiano Ronaldo e vicino quello a Gareth Bale, Mbappé sarebbe il front man ideale del prossimo decennio, e oltre, per sponsor e tifosi.