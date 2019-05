L'esterno tedesco non sta giocando quanto vorrebbe con Pep Guardiola. I bavaresi lo avevano già trattato ai tempi dello Schalke ma lui aveva scelto i Citizens.

di Franco Borghese - 20/05/2019 17:32 | aggiornato 20/05/2019 17:37

Ok, la figura è quella giusta. Il prezzo un po' meno. Il Bayern Monaco è una delle società più attive sul calciomercato. Sia in entrata che in uscita. I bavaresi perderanno sicuramente Arjen Robben, Franck Ribery e Rafinha, tutti a scadenza di contratto. Al tempo stesso sono però già stati chiusi gli acquisti per Lucas Hernandez (per 80 milioni dall'Atletico Madrid) e Benjamin Pavard (che invece arriverà dallo Stoccarda per 30 milioni).

Ma bisogno ancora di altro. Con gli addii di Robben e Ribery, infatti, il Bayern Monaco ha bisogno di un esterno d'attacco che possa alternarsi con Kingsley Coman (fra l'altro soggetto a infortuni), Serge Gnabry e il giovanissimo Alphonso Davies. L'idea del club era quella di prendere Callum Hudson-Odoi dal Chelsea, ma la trattativa di calciomercato si è complicata sia perché il Chelsea, non potendo comprare, non ha intenzione di vendere sia perché l'inglese classe 2000 si è rotto il tendine d'Achille e starà fuori per almeno sei mesi.

Serve quindi un altro giocatore con quelle caratteristiche. Possibilmente giovane. Il giocatore preferito in tal senso dai dirigenti del Bayern è Sané. Il tedesco è stato trattato già nell'estate del 2016. All'epoca però il giocatore si confrontò con Pep Guardiola, con il quale sognava di lavorare, e quando scoprì che il catalano sarebbe andato al Manchester City scelse di accettare il trasferimento ai Citizens.

Ora la trattativa fra il Bayern e Sané è ripartita. Il tedesco non è soddisfatto dello spazio che ultimamente sta avendo al Manchester City. Vorrebbe essere titolare inamovibile, ma al momento non lo è. Per questo ha interrotto la trattativa con il City per il rinnovo del contratto, attualmente in scadenza nel 2021. Stando a quanto riportato da Kicker, il Bayern Monaco è seriamente intenzionato a riportare Sané in Germania. Questo anche se le dichiarazioni del presidente Uli Hoeness sembrano spegnere sul nascere le voci di calciomercato:

Non pensavo che avremmo speso 80 milioni per un singolo giocatore come fatto per Hernandez. Continueremo a comprare per accelerare il cambio generazionale, ma non credo che spenderemo cifre simili per altri giocatori.

Probabilmente sono solo dichiarazioni di facciata, perché Sané è effettivamente il profilo perfetto (per età, caratteristiche e qualità tecniche) per sostituire Robben e Ribery. Per prenderlo il Bayern deve mettere ancora una volta mano al portafoglio, poi però avrebbe una rosa giovane e già di assoluto valore. Per questo, per un giocatore come Sané, lo sforzo si potrebbe anche fare. Ok, tutto sommato, oltre alla figura, anche il prezzo è giusto.