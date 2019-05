Ufficiali i prezzi per le partite di Euro 2020 all'Olimpico di Roma

Prezzi più alti della media e tre fasce di spesa. Saranno disponibili due tipologie diverse di ticket, con l'introduzione della formula "follow my team".

di Antonio Cunazza - 20/05/2019 15:47 | aggiornato 20/05/2019 16:52

Mentre la Nazionale italiana di Roberto Mancini ha iniziato il percorso di qualificazione al torneo, la UEFA fa un altro passo di avvicinamento verso Euro 2020. Sono stati resi noti i prezzi e le tipologie di biglietti in vendita per le partite dell'Europeo del prossimo anno, nella sua edizione speciale itinerante che toccherà 12 città e che passerà anche dall'Italia.

Lo Stadio Olimpico di Roma è tra le sedi scelte per ospitare alcune gare del torneo e, nello specifico, nell'impianto capitolino si giocherà il match inaugurale, due partite della fase a gruppi e un quarto di finale. Roma avrà quindi la grande investitura di aprire il torneo, che è stato disegnato nel format itinerante per celebrare il 60esimo anniversario dalla sua costituzione.

I prezzi per le partite che si giocheranno a Roma, purtroppo, non sono così abbordabili: si va dai 50 euro per le curve (fase a gironi) ai 225 euro delle tribune (per match inaugurale e quarto di finale), a cui si aggiunge l'incognita per i tifosi di non sapere ancora quali squadre si troveranno di fronte. La UEFA però ha anche garantito che l'82% dei biglietti sarà riservato ai tifosi, lasciando soltanto il 20% a sponsor e delegati.

Lo Stadio Olimpico di Roma ospiterà il match inaugurale di EURO 2020

Euro 2020, prezzi e modalità per le partite allo Stadio Olimpico di Roma

Euro 2020 sarà la 16esima edizione del massimo torneo continentale per nazioni, e cadrà nel 60esimo anniversario dalla sua costituzione. Il primo Campionato Europeo, infatti, si disputò nel 1960, fu giocato in Francia e vide la vittoria dell'Unione Sovietica contro la Jugoslavia, 2-1 ai supplementari nella finale del 10 luglio a Parigi.

Resi noti i costi dei biglietti per le gare di UEFA #EURO2020 che verranno ospitate all'Olimpico in @Roma : la partita inaugurale, due partite della fase a gironi e un quarto di finale. 🇮🇹 Non perderti l'evento del 2020! 🇮🇹

Presto maggiori #info! @UEFAEURO @Vivo_Azzurro @FIGC pic.twitter.com/fq7udx59Pk — Roma UEFA EURO 2020 (@RomaEURO2020) May 19, 2019

L'Italia torna a ospitare (almeno in parte) un Europeo dopo le edizioni del 1968 e del 1980, nelle quali lo Stadio Olimpico di Roma fu sempre sede della finalissima. Per i biglietti dell'edizione 2020 lo stadio capitolino è stato suddiviso in sole 3 fasce di prezzo (curve, spicchi d'angolo, tribune) e questo ha causato un innalzamento dei prezzi soprattutto per la fascia intermedia (125-145 euro per i settori angolari dello stadio, vale a dire i distinti).

La UEFA ha comunicato che l'82% dei biglietti per Euro 2020 saranno venduti ai tifosi e al pubblico e ci saranno due tipologie di ticket: uno singolo per la partita specifica oppure uno nella modalità "follow my team" (seguo la mia squadra), che garantirà al tifoso una partita della Nazionale di sua scelta, a prescindere dalla sede (con rimborso previsto in caso di eliminazione nella fase a gironi).