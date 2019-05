Ieri l'ultimo saluto allo Stadium da allenatore della Juventus, oggi la cerimonia che ha ufficializzato il suo ingresso nella Hall of fame del calcio italiano. Sono giorni intensi per Massimiliano Allegri, tornato a parlare della fresca separazione con i bianconeri e di futuro:

Credo serva coraggio per raggiungere traguardi importanti, penso ci sia bisogno di spensieratezza e incoscienza. Quando si è grandi si diventa più saggi e si abbandona un po' l’incoscienza, ma questa è l’irrazionalità giusta che serve per avere la giusta dose di coraggio. Lascerò qui la medaglia dell’ultimo scudetto conquistato, per me è un onore entrare a far parte della storia del calcio italiano. Questo cimelio chiude cinque anni di straordinario ciclo