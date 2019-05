Nell'XL Center in Hartford (in Connecticut) la decima edizione dl PPV che mette in palio le valigette più importanti del wrestling.

di Marco Ercole - 19/05/2019 21:32 | aggiornato 19/05/2019 23:59

Le valige sono lì, sospese sopra il ring. Tutto è pronto per la decima edizione di Money in the Bank, il PPV della WWE che prende appunto il nome dal Ladder Match che mette in palio una valigetta contenente l'opportunità di sfidare in qualsiasi momento il detentore di una cintura.

Un premio preziosissimo, insomma, che potrebbe cambiare la carriera di chiunque riuscirà a vincerla. Ci sarà come accaduto ormai nei due anni precedenti una versione maschile, ma anche una femminile.

Ma come già spiegato nella presentazione di questo PPV della WWE, gli affascinanti Money in the Bank Ladder Match non saranno certo le uniche attrazioni di questo show. In palio molte cinture, con un occhio particolare alle due di Becky Lynch.

WWE Money in the Bank 2019, decima edizione del PPV WWE

WWE Money in the Bank 2019: tutti i risultati

La campionessa di Raw e SmackDown dovrà difendersi nella stessa notte dai tentativi rispettivamente di Lacey Evans e Charlotte. Attesissimo poi il Dream Match per l'Universal Championship tra Seth Rollins e AJ Styles.

Ci sarà come sempre da divertirsi in questa lunga notte all'insegna del grande wrestling WWE, non ci resta che aspettare mezzanotte per iniziare con il kickoff (visibile in diretta gratuitamente) il nostro racconto in diretta scritta, con highlights e foto di Money in the Bank 2019.

GUARDA QUI DI SEGUITO IL KICKOFF DI MONEY IN THE BANK GRATUITAMENTE