Secondo lei evidentemente ha un significato particolare e non ha problemi nel farlo notare con una story su Instagram, in cui ha commentato la definizione appunto di "inutile" che l'opinionista di SkySport Lele Adani aveva dato di quella rete: "Inutile è la reconcha de tu hermana, inutile". La traduzione è abbastanza intuitiva. E con grande eleganza, si è conclusa così questa parte della storia di Wanda Nara sul suo social media di riferimento.

Serata amara per l'Inter, che esce sconfitta in modo clamoroso dalla sfida al San Paolo contro il Napoli. Adesso i nerazzurri dovranno giocarsi la Champions League nell'ultima giornata di Serie A con l'Empoli e si preparano a una settimana infernale. C'è chi però vede il bicchiere mezzo pieno, come Wanda Nara.

