Karolina Pliskova è diventata la seconda giocatrice della Repubblica Ceca a vincere il torneo di Roma e grazie al trionfo agli Internazionali d’Italia sale al secondo posto del Ranking WTA. Pliskova succede a Elina Svitolina, vincitrice delle ultime due edizioni del torneo capitolino.

La giocatrice di Louny ha conquistato il trofeo più importante della sua carriera sulla terra battuta. La tennista allenata attualmente dall’ex giocatrice spagnola Conchita Martinez ha vinto il secondo torneo di questa stagione dopo quello conquistato lo scorso Gennaio a Brisbane. Ha disputato anche la finale del torneo di Miami ma successivamente è stata frenata da un virus, che le ha impedito di rendere al meglio nei primi due tornei sulla terra battuta a Stoccarda e a Madrid. Karolina ha una sorella gemella Krystina, che ha raggiunto il trentacinquesimo posto del Ranking WTA nel Luglio 2017.

Pliskova ha realizzato il primo break nel secondo game del primo set ma ha mancato un set point sul 5-2. Nel nono game ha concesso una palla break a Johanna Konta, che ha sprecato l’occasione di strappare la battuta all’avversaria mandando in rete uno smash. Pliskova ha tenuto il servizio chiudendo il primo set per 6-3. La ceca non è riuscita a trasformare una palla break nel primo game del secondo set, ma ha piazzato il secondo break della partita nel settimo game. Pliskova ha tenuto senza difficoltà gli ultimi game al servizio chiudendo il secondo set per 6-4. Pliskova è la terza giocatrice a vincere più di un torneo nel 2019 dopo Petra Kvitova e Kiki Bertens (vincitrice a Madrid e semifinalista a Roma).

Johanna Konta esce a testa alta da un torneo giocato da protagonista, nel quale ha battuto Sloane Stephens, Venus Williams, Marketa Vondrousova e Kiki Bertens. La tennista nata a Sydney ma trasferitasi in Gran Bretagna da adolescente è diventata la prima britannica a raggiungere la finale degli Internazionali di Roma dai tempi di Virginia Wade nel 1971.

Karolina Pliskova:

E’ un miracolo. Sono venuta con l’idea di giocare un paio di match perché non mi sentivo molto sicura di me, visto che la terra battuta non è la mia superficie preferita. Avevo poche aspettative ma a volte è meglio così. Questo torneo non mi aveva portato molta fortuna in passato. Alla fine ho giocato senza pensare ed è andata benissimo. Ho dimostrato di essere in forma anche su questa superficie. Ora vado al Roland Garros di Parigi con tutt’altra convinzione. Ringrazio molto la mia allenatrice Conchita Martinez che mi segue dal 2019. Lei ha tanta esperienza. Ha vinto il torneo di Roma quattro volte, lo adora e ora è toccato a me. Sono davvero felice del suo lavoro e voglio continuare con lei, ma il merito di questo successo è soprattutto mio, per come mi sento fisicamente e mentalmente