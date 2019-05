Rafa supera il numero uno al mondo dopo 2 ore e 25' col punteggio di 6-0 4-6 6-1 e si impone a Roma per la nona volta in carriera.

di Redazione Fox Sports - 19/05/2019 19:07 | aggiornato 19/05/2019 19:11

Ancora Nadal, sempre Nadal. Per il secondo anno di fila e per la nona volta in carriera Rafa vince a Roma a distanza di 14 anni dal primo trionfo nella Città Eterna. Lo scorso anno a cedere il passo era stato Zverev, stavolta tocca al numero uno al mondo Novak Djokovic uscire sconfitto.

Dopo 2 ore e 25' lo spagolo si impone col punteggio di 6-0 4-6 6-1 e si avvicina nel migliore dei modi al torneo del suo cuore, il Roland Garros, che prenderà il via domani con le qualificazioni.

Per il serbo si interrompe una striscia di 9 vittorie di fila, per l'iberico invece è il 34esimo titolo 1000 da mettere in bacheca. A fine partita, dopo aver abbracciato l'avversario e alzato al cielo la coppa, Nadal ha dichiarato:

Grazie a tutti. Per prima cosa ci tengo a fare i miei complimenti a Djokovic, sta facendo una carriera incredibile. Congratulazioni per la vittoria di Madrid. Oggi è stata una bella e difficile partita, faccio a Nole l'in bocca al lupo per Parigi. Grazie a tutti coloro che lavorano per rendere questo torneo bellissimo, è stata una settimana incredibile trascorsa in una delle città più belle del mondo. Per me è un onore essere qui, ricordo la prima volta in cui ho giocato qui nel 2005. Avere la possibilità di tornare dopo tanti anni significa tutto per me. Grazie al pubblico, siete fantastici. E per ultimo grazie al mio staff, non è stata una settimana facile ma oggi stiamo tutti meglio. Grazie per il supporto, come sempre. Grazie Roma, ci vediamo l'anno prossimo

Così invece Novak Djokovic, che non ha cercato scuse ma ha fatto i complimenti all'avversario: