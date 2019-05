1971: nel Brasile sotto dittatura, Afonsinho diventò il primo calciatore brasiliano a poter decidere del proprio futuro.

Nell’America del Sud che si affacciava agli anni Settanta, col mondo occidentale che pareva in procinto di sovvertire ogni ordine, l’ambiente politico era decisamente restìo al cambiamento. L’Operazione Condor non aveva ancora avuto inizio, ma il terreno era già fertile per creare un fronte unito contro la minaccia comunista.

Quando nel 1964 il presidente brasiliano Goulart approvò lo Statuto del Lavoratore Rurale, garantendo agli agricoltori diritti come il riposo settimanale o il pagamento degli straordinari, le opposizioni conservatrici reagirono duramente. Nel tentativo disperato di recuperare l’economia devastata del paese, il presidente oltrepassò il limite tentando di nazionalizzare le compagnie petrolifere. Le multinazionali dell’oro nero non la presero bene.

Truppe brasiliane in marcia per le strade di Sao Paulo

Il 31 marzo di quell’anno le forze militari brasiliane, con il sostegno del governo degli Stati Uniti (in un’operazione dal nome in codice “Brother Sam”), destituirono il presidente e diedero il via a oltre vent’anni di dittatura militare. Un periodo caratterizzato dalla censura e da una violenta repressione. Agricoltori, studenti, giornalisti, artisti, nessuno sfuggiva al controllo del DOPS, il Dipartimento dell’Ordine Pubblico e Sociale.

Il fútbol sotto dittatura

Per affinità, paura o convenienza, in molti appoggiarono comunque il nuovo corso, come i cartolas (letteralmente “cappelli a cilindro”), ovvero i dirigenti e gli alti funzionari dei club di calcio. Questi soggetti spesso sfruttavano la loro posizione di prestigio nel mondo del fútbol come trampolino per una futura carriera politica, a discapito dei calciatori, ai tempi una delle categorie di lavoratori più sfruttate.

La struttura di base dei contratti dei giocatori, praticamente immutata fino al 1968, risaliva addirittura ai tempi un'altra dittatura, quella del 1945 di Getulio Vargas. Il club era proprietario del cartellino – detto passe – di un giocatore, che non percepiva uno stipendio regolare ma viveva principalmente dei bichos – i premi partita – che spesso in caso di pareggio o sconfitta non venivano elargiti.

Getùlio Vargas, ex Presidente del Brasile

Inoltre, alla scadenza del contratto, un trasferimento era possibile solo in caso di volontà di acquisto da parte di un altro club, e sempre dietro un indennizzo, che poteva chiaramente anche essere rifiutato. In pratica, a contratto scaduto, la carriera di un calciatore non particolarmente dotato tecnicamente o che non poteva garantire un adeguato ritorno economico al proprio club, era di fatto terminata. Ricorda Zé Maria, il Super Zé della Seleção degli anni ’70 e della Democrazia Corinthiana:

Un gruppo dirigente mal intenzionato poteva mantenere un giocatore fermo fino a quando fosse caduto nel dimenticatoio

Un altro idolo del Timão, il primatista di presenze Wladimir, la definì una legge schiavista. Ma nessuno fece niente a riguardo. Almeno fino a quando non arrivò Afonsinho.

Un allenamento della Seleção in vista dei mondiali del 1970

La Seleção verso Messico '70

Nell’anno dei Mondiali in Messico, il Brasile si presentò alla grande. Dodici vittorie in dodici partite nella fase di qualificazione e un allenatore, Joao Saldanha, capace di trovare uno schema per amalgamare tutti i fuoriclasse della sua rosa. Le simpatie di sinistra del tecnico non andavano però a genio alla dirigenza militare, che decise di estrometterlo dalla guida tecnica appena prima dei Mondiali. In risposta al dittatore Emílio Garrastazu Médici, che gli consigliava la formazione, il commissario tecnico aveva dichiarato:

Chi sceglie i giocatori sono io, quando il presidente scelse i suoi ministri non chiese la mia opinione

La panchina venne affidata a Mário Zagallo, decisamente più in linea con la filosofia governativa. Con Saldanha diversi giocatori vennero esclusi dalla formazione che batté poi l’Italia allo stadio Azteca di Città del Messico e si aggiudicò la Coppa Rimet. Tra questi c’era il centrocampista Afonso Celso Garcia Reis, o semplicemente Afonsinho, uno dei giocatori migliori della sua generazione, come cantava anche Gilberto Gil in Meio-de-Campo.

Afonsinho e la battaglia per il passe

Il ragazzo di Marília approdò al Botafogo nel 1965 e in quattro anni vinse diversi titoli, diventando capitano della Estrela Solitária mentre nel frattempo preparava gli esami per diventare psichiatra. A ventitré anni era una promessa vicina alla consacrazione, ma tifosi e dirigenti faticavano a digerire il suo impegno sindacale e il suo look da rockstar. Quando Zagallo confermò l’esclusione dalla Seleção, i cartolas del Botafogo colsero la palla al balzo: mai un barbudos avrebbe giocato nel loro club. Afonsinho venne mandato in prestito all’Olaria, e al suo ritorno al Botafogo trovò i cancelli chiusi.

Gli fu vietato di giocare e di entrare all’interno delle strutture della società, e di soldi neanche a parlarne. Nei mesi successivi, quando usciva dalla facoltà di medicina, si recava allo stadio e si allenava, da solo, in un piazzale poco distante. Allontanato ormai da ogni attività del Botafogo, Afonsinho voleva almeno essere libero di trasferirsi, ma quando capì che nulla sarebbe cambiato si consultò con il padre, un ex ferroviere divenuto poi avvocato, e decise di far causa al club.

Il Presidente brasiliano Médici (con la Coppa Rimet) insieme alla Seleção

Il DOPS si interessò al caso del ragazzo, al quale sarebbe bastato tagliare barba e capelli per farla finita e tornare sul campo. Molti anni dopo, un giornalista confessò al calciatore che la polizia gli aveva chiesto addirittura di pedinarlo. Ad Afonsinho, calciatore impegnato e studente attivo politicamente contro il regime, fu proposto di aderire alla guerriglia, ma rifiutò. Gli vennero fatte offerte importanti, ma ormai era diventata una battaglia per l’istituzione di un diritto, una questione di principio.

La causa in prima istanza venne respinta ma il giocatore fece ricorso e, nonostante le ingerenze governative, nel 1971 riuscì a vincere, diventando il primo calciatore brasiliano proprietario di se stesso. Non poté più vestire la maglia verdeoro del regime, ma riprese a giocare prima con la maglie del Vasco da Gama, poi con quelle del Santos di Pelé, Flamengo, América Mineiro e Fluminense, dove chiuse la carriera nel 1981.

Si deve proprio a O Rei, che da giocatore pure venne trattenuto al Santos contro la sua volontà, l’abolizione molti anni dopo dei passe, con la controversa legge 9615, che porta proprio il nome di Pelé, nominato Ministro Straordinario per lo Sport nel 1995. Fu il suo unico provvedimento prima di dare le dimissioni.

Un uomo libero

Il ragazzo di Marília, pur non essendosi laureato campione del mondo, deliziò i tifosi del Santos giocando insieme alla Perla Nera, e dimostrando forse quello che Gilberto Gil cantava, cioè che se Tostão era più forte di Pelé, prima di loro c’era il prezado amigo Afonsinho. Proprio il Re del calcio, che come tutti si sottomise ai cartolas di regime, ammise amaramente:

Di uomini liberi ne conosco solo uno, in questo paese. È Afonsinho. Il resto, sono solo chiacchiere

Afonso Celso Garcia Reis, meglio conosciuto come Afonsinho

La vita dopo il calcio, sempre fuori dagli schemi

Dopo il ritiro, il dottor Afonso Reis ha lavorato come psichiatra fino al pensionamento, decidendo poi di allontanarsi dalla società moderna per andare a vivere sull’isola di Paquetà, dove ancora gioca organizzando piccole partite di beneficenza e scuole calcio per bambini.

Dopo la morte di Sócrates, nel 2011, ha preso il suo posto come editorialista della rivista CartaCapital, settimanale impegnato sulle questioni politiche e civili. Sulla sua lotta per i diritti dei calciatori venne girato dal regista Oswaldo Caldeira, nel 1974, un documentario dal titolo Passe Livre, mentre pochi anni fa un altro regista, Lúcio Branco, ha lanciato una campagna crowdfunding per poter realizzare un film su Afonsinho e Nei Conceição, due amici estromessi dalla Seleção di Zagallo.