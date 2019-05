Serie A, Spalletti e il tonfo dell'Inter

Il tecnico nerazzurro: "Abbiamo fatto peggio di altre volte, è chiaro che il condizionamento della prossima partita è fine a sé stesso".

di Redazione Fox Sports - 19/05/2019 23:03 | aggiornato 19/05/2019 23:12

Scuro in volto, non potrebbe essere altrimenti. Dopo la brutta sconfitta rimediata in Serie A con il Napoli al San Paolo, Luciano Spalletti si trova di fronte a una settimana infernale, in cui dovrà preparare la sua Inter a una partita da dentro o fuori (la Champions League) con l'Empoli.

Noi abbiamo iniziato bene la partita, poi abbiamo commesso errori tecnici sulla costruzione bassa, dove poi ci è venuto il gol subito. Da quel momento abbiamo palleggiato peggio, non abbiamo trovato l'uomo sulla trequarti sulle loro pressioni. Abbiamo fatto peggio di altre volte, è chiaro che il condizionamento della prossima partita è fine a sé stesso. Ci sta di perdere a Napoli, anche se non in questo modo. La prossima partita dovevamo comunque andarla a vincere.

Secondo l'allenatore dell'Inter i problemi riscontrati in questa partita al San Paolo non sono da estendere a tutto il resto della stagione:

In questo finale di campionato abbiamo fatto buone partite. Non siamo riusciti a vincerle perché abbiamo fatto diversi pareggi. Nel secondo tempo ho tentato di fare qualcosa di diverso e mettere due attaccanti, ma le caratteristiche sono quelle. Sono due attaccanti d'area di rigore e bisognava venire a palleggiare. Il Napoli ha mantenuto il palleggio e ci ha costretto a fare corse maggiori, che di conseguenza creano più spazi.

Quando Luca Marchegiani gli domanda dallo studio quale sia il suo stato d'animo, il tecnico dell'Inter risponde così:

Mettiti nei miei panni, prova a immaginarti cosa passerò questa settimana. Rispetto a te magari ho il vantaggio di essere un po' più abituato. Dobbiamo mantenere lucidità di chi sa valutare le cose. La squadra ha fatto una brutta partita ma ha nelle mani il suo destino. I giocatori erano rammaricati. Se vincevi questa partita era tutto differente. Ora sappiamo che dovremo vincere per forza. L'Empoli verrà per giocarsi tutto, il Milan dovrà vedersela con la SPAL. È chiaro che siano due partite differenti, ma comunque da giocare.

Serie A, Spalletti e il tonfo dell'Inter

Tra gli aspetti che hanno pesato in questo finale di stagione, anche la carenza dei gol:

Nelle valutazioni ci va messo tutto. Ci sono anche i meno gol nei numeri da considerare. Dopo una prestazione del genere trovi da più parti il non completamento del lavoro fatto, non è la conseguenza di un giocatore solo. Però è anche quello.

Il tecnico chiede anche più personalità ai suoi giocatori:

Uno mette a fuoco che questa è una partita fondamentale, che diventa da dentro o fuori e la va a giocare sapendo che serva un livello di spessore, di lucidità e di forza di una squadra di Milano. Una squadra che va a giocarsi la possibilità di andare in Champions League. Bisogna reggere queste pressioni con personalità.

Per lavorare bene cosa serve adesso in questa settimana? La risposta di Spalletti: